Tunisie: Ligue 1 - Championnat national - 9e journée - USBG-EST (1-1) - Une bonne affaire pour Ben Guerdane !

Les Sudistes gagnent des points dans la mission maintien, alors que l'EST bloque encore une fois.

Un point pour l'EST, autant pour l'USBG, mais la signfication est complètement différente. C'est le 4e point de suite grignoté par Ben Guerdane, mais cette fois, c'est l'entraîneur revenant Mohamed Ali Maalej qui a dirigé le match. Pour une équipe dont l'objectif est de se maintenir, et face à une autre équipe renforcée par des joueurs de qualité, c'est bon à prendre. Maalej, à l'issue du match, a indiqué que son «équipe a su prendre l'avantage au moment où l'opportunité s'est présentée. Après l'égalisation de l'Espérance, mon équipe n'a pas tremblé ou craqué.

C'est comme ça que je l'aime voir jouer. Nous avons encore du travail à faire, mais c'est de bon augure». Dans le camp de l'EST, l'interprétation est tout autre : ce sont deux points de perdus, et une prestation collective qui ne diffère pas beaucoup de ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Memmiche a finalement joué et non Ben Said, alors que Blaili, Sasse et Rodrigues étaient là, avec le jeune Mâacha reconduit. Au but de Habbassi (10') sur une erreur de passe de Bouchniba (le même Habbassi a raté un second but facile en seconde mi-temps), l'EST a répliqué sur balle arrêtée bien frappée par Blaili (60').

Le temps fort de l'EST n'a pas apporté la victoire avec tant de précipitation dans les dix-huit mètres, et ce blocage qui perdure. «Nous avons mal entamé le match, mais nous devons mieux jouer pour gagner. Maintenant, je regarde plus le match de Djoliba qui est très important», a affirmé Reghecampf, l'entraîneur de l'EST. Le nul paraît juste avec un partage de domination. L'USBG a joué avec agressivité en défense, alors que l'EST et malgré les changements opérés avec la rentrée de Derbali, Konaté et Ben Ali, n'est pas arrivé à ramener trois points qui auraient été très bénéfiques avant le match de Djoliba en Ligue des champions.