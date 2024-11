Tunisie: Ce soir, Ouverture de la 25e édition des Journées Théâtrales de Carthage - Une célébration de l'humain

Ce soir le théâtre de la Ville de Tunis s'illuminera, ses belles portes art déco s'ouvriront pour accueillir les invités des JTC, un public de passionnés et des artistes de tout bord. Ce soir, sur scène, du jeu, des hommages et des émotions...Les festivités commenceront tôt, avec des spectacles pour enfants, la matinée, une scène musicale extérieure devant le théâtre de la Ville de Tunis et une représentation inédite du spectacle chinois « Star Returning » de Lémi Ponifasio en première mondiale au théâtre de l'opéra.

Ce soir, le rideau se lève sur la 25e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC), un festival incontournable qui met à l'honneur le théâtre sous toutes ses formes. Organisé tous les ans à Tunis, ce rendez-vous culturel majeur, pilier du paysage artistique tunisien, avec sa dimension arabe et africaine et son ouverture sur le monde et les expériences d'insertion et d'inclusion, célèbre cette année 41 ans d'existence, marquant ainsi une étape significative dans son évolution. Cette 25e édition des JTC s'annonce riche en événements et en découvertes. La programmation met en lumière des productions venant de divers horizons, allant du théâtre classique aux oeuvres plus contemporaines.

L'objectif est de promouvoir un dialogue interculturel, en invitant des troupes internationales tout en valorisant la scène tunisienne, arabe et africaine dans plus d'une section entre compétitions et focus. Des artistes de renom, venus des quatre coins du monde arabe, d'Afrique, d'Europe, et même d'Asie, viendront partager leurs créations théâtrales et enrichir cette rencontre unique. Ce soir, à 18h00 au théâtre de la Ville de Tunis, les projecteurs seront braqués sur une ouverture que la direction artistique voudrait ludique, dynamique et créative, mise en scène par Ghazi Zaghbani et présentée par la comédienne Saousen Maâlej. L'artère principale du centre-ville de Tunis vivra aux rythmes de cette fête du 4e art.

Cet art qui, plus que jamais, est synonyme d'engagement, de lutte et de résistance. Le spectacle d'ouverture est signé par Lémi Ponifasio, une figure de proue du théâtre international. Il offre pour les JTC «Star returning», sa toute dernière création en première mondiale. Eblouissement et émerveillement sont au rendez-vous. Le programme de cette édition inclut également des rencontres thématiques et un colloque international qui aborde une thématique brûlante « Génocide et Résistance: vers un nouvel horizon humaniste ».

Il permet également de réfléchir sur les grandes questions contemporaines à travers le prisme de la scène théâtrale.Au-delà de tout ce programme intense, les JTC se distinguent depuis toujours par leur capacité à réunir une large palette de spectateurs, allant des passionnés de théâtre aux simples curieux. Le festival est un véritable carrefour culturel, où le public pourra découvrir des formes de théâtre innovantes et souvent inédites