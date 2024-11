Tunisie: La « ftira » tunisienne - Vers une inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO

La ville de Sfax a accueilli ce samedi une manifestation culturelle et touristique intitulée "La Route des Beignets : un voyage d'une compétence traditionnelle à un pilier d'identité collective". Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet "Route des Beignets", porté depuis 2022 par l'Association pour la préservation du patrimoine de Ghomrassen, en partenariat avec la chambre régionale des fabricants de beignets affiliée à l'Union régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat de Sfax.

Un projet pour sauvegarder un patrimoine vivant

Selon Samir Kherchani, président de l'Association pour la préservation du patrimoine de Ghomrassen et coordinateur général du projet, "La Route des Beignets" vise à inscrire cet artisanat ancestral sur les listes du patrimoine culturel immatériel aux niveaux national et international. Il souligne que cet artisanat, originaire de Ghomrassen, porte une richesse anthropologique et historique importante.

Depuis le XIXe siècle, l'artisanat des beignets (ou « ftira ») s'est étendu de Ghomrassen, dans le sud-est tunisien, aux régions intérieures, puis aux grandes villes du pays, dans le cadre des migrations de main-d'oeuvre. Il s'est également exporté à l'étranger, notamment en Algérie et en Europe, où les artisans tunisiens ont contribué à faire rayonner ce savoir-faire unique.

Sfax, un carrefour historique de l'artisanat des beignets

La ville de Sfax, deuxième étape après Ghomrassen dans ce projet, a été choisie en raison de l'importance de ses structures artisanales et de l'ancrage de ce métier au sein de familles locales, comme les Siala, Zaghla et Maaloul, établies dans la médina depuis plusieurs générations. Kherchani souligne que "cet artisanat a joué un rôle crucial dans l'intégration sociale entre les artisans locaux et les migrants de Ghomrassen, qui ont créé une organisation syndicale unifiée sous l'égide de l'Union régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat de Sfax."

Malgré des différences dans les techniques de fabrication entre Ghomrassen et Sfax, les « ftayer » sont devenus un symbole de l'unité et de l'identité tunisienne, jusqu'à s'intégrer aux traditions des peuples maghrébins.

Un programme en deux volets pour valoriser l'artisanat

La manifestation s'est déroulée en deux parties. Le matin, une table ronde s'est tenue au siège de l'Union régionale de Sfax autour du thème : "Mesures de sauvegarde comme outil de préservation et de valorisation du patrimoine culturel immatériel". Des témoignages vivants et des documents visuels ont illustré l'importance de cet artisanat dans l'histoire et la société tunisienne, mettant en avant la collaboration entre artisans locaux et migrants.

Par ailleurs, un ouvrage intitulé "Fils du fabricant de beignets", écrit par Mohamed Boubakri, originaire de Ghomrassen, a été présenté. Ce récit autobiographique retrace l'histoire d'une génération attachée à cet artisanat, même sans l'avoir exercé. La table ronde s'est conclue par la remise de distinctions à des artisans ayant marqué l'évolution ou la transmission de ce savoir-faire.

L'après-midi, un espace d'exposition a été installé dans la place des 100 mètres, au coeur de Sfax, sous le thème "Le beignet d'autrefois, partout aujourd'hui". Cet événement a mis en valeur les différentes facettes de cet héritage culinaire tunisien, dans le but de sensibiliser le public à son importance économique et culturelle.

Vers une reconnaissance mondiale

Pour Abdelmajid Tayes, coordinateur de l'événement, ce projet pourrait donner une impulsion significative au dossier d'inscription de l'artisanat des beignets sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. "L'artisanat des beignets n'est pas seulement une tradition culinaire, mais un vecteur de cohésion sociale et un ambassadeur de l'identité tunisienne à travers le monde," a-t-il conclu.

Il est à noter que parmi les autres spécialités culinaires tunisiennes, les "beignets tunisiens", souvent appelés "frira", occupent également une place importante dans le patrimoine gastronomique local. Ces beignets tunisiens, frits à la perfection, sont dégustés dans diverses régions du pays, offrant une expérience gustative emblématique des traditions culinaires tunisiennes.