Tunisie: CA - Le leadership en point de mire

Le Club Africain devra valider cet après-midi face aux Capbonnais s'il veut se hisser provisoirement en tête du classement en attendant le match de l'ESZ demain.

Cinq victoires et trois parités, jusque-là, les coéquipiers d'Ali Youssef peuvent, certes, mieux faire en termes d'efficacité et de plein de victoires, mais ils gardent cependant la main, à un point du leader zarzissien. Aujourd'hui, le CA reçoit l'AS Soliman à Radès et à huis clos, une chance pour prendre provisoirement la tête du classement en attendant l'issue du match de demain entre l'ESZ et l'ESS à Zarzis. En stage depuis 48 heures à Hammamet, le CA attend sereinement le match de cet après-midi et David Bettoni s'active à mettre les dernières touches et apporter les derniers réglages avant cette explication. Adepte d'une certaine rotation jusque-là, Bettoni pourrait cependant compter sur le retour de certains, mais ne pourra pas s'en remettre à d'autres, absents pour différentes raisons.

Ainsi, volet onze pressenti face aux Capbonnais, l'on retrouverait Ghaith Yeferni dans les buts, la paire Ali Youssef-Hamza Ben Abda dans l'axe, Tene Willis Didof sur le flanc gauche et Aziz Ghrissi sur le côté opposé, même si Zaâlouni est actuellement bon pour le service (de retour de blessure). Plus haut à présent, tout dépendra de l'option de jeu choisie.

Khélil titularisé, Semakula hors liste

De prime abord, Ahmed Khélil débutera la rencontre, sachant que l'Ougandais Semakula est hors liste (retour tardif des matches avec sa sélection). Aux côtés de Khélil à présent, l'on retrouverait Zemzemi, en ballottage favorable avec Ghaith Sghaier, alors que Bilel Ait Malek, dans une position hybride, compléterait le contingent du milieu. Plus haut, en attaque, Hamza Khadhraoui animerait le couloir gauche, Bassem Srarfi occuperait l'aile droite (l'incorporation d'entrée de Kinzumbi n'est pas à exclure cependant) et Kingsley Eduwo serait préféré à Hamdi Laâbidi en pointe. Volet alternatives en cours de jeu à présent, si derrière, outre les latéraux Shili et Zaâlouni, Yassine Bouabid peut faire l'affaire dans l'axe. Au milieu aussi, coach David Bettoni peut compter sur le relayeur Rached Arfaoui et le médian offensif Abdelmalek Kelaleche, alors que devant, comme cité ci-haut, Hamdi Laâbidi et Adem Garreb pourraient faire leur entrée à tout moment.

Notons enfin que volet absences, outre Semakula, Rami Bedoui est encore blessé, Yassine Dridi n'a pas été convoqué pour des raisons techniques, alors que Makrem Sghaier et Shawkan évolueront demain avec les élites, contre l'OB. Match d'un grand poids pour le CA donc cet après-midi. Une rencontre où il faudra valider pour prendre davantage de hauteur en attendant de croiser le Stade Tunisien au Hedi Naifer samedi prochain dans le cadre de la 10e journée. Enfin, volet anticipation du mercato, le CA a jeté son dévolu sur le portier Driss Arfaoui, 19 ans et sociétaire des Belges de Deinze. Recrutement ciblé et prioritaire donc pour un CA qui a, rappelons-le, perdu Moez Hassan et Wissem Maghzaoui, tous deux blessés. International U20 depuis quelque temps déjà, Arfaoui a occupé les cages de l'équipe de Tunisie U20 lors du Mondial Argentine 2023 et a même été couronné deuxième meilleur gardien du Mondial.