Tunisie: Cyber-violence à l'égard des enfants - Un plan national de prévention

L'espace cybernétique constitue un réel danger pour les vulnérables. Il l'est certainement pour les enfants, menaçant ainsi leur intégrité, leur dignité, ainsi que leur santé.

Certes, il n'est point évident de priver les chérubins des outils numériques et des réseaux sociaux, lesquels font partie du quotidien des familles. Néanmoins, garantir toutes les dispositions, à même de les protéger contre les méfaits numériques, promeut une prévention qui rime avec protection. Partant de cette logique et oeuvrant pour la garantie du droit des enfants à la protection, conformément aux principes de la Convention internationale des droits de l'enfant, le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Séniors vient de lancer un plan national de lutte contre la violence exercée sur l'enfant dans l'espace virtuel. Cela s'inscrit dans le cadre du mois de l'enfance, célébré, annuellement, du 20 novembre au 20 décembre. Cette année, il est consacré à la prévention comme moyen efficient à la protection.

Mieux conjuguer les efforts

Ce plan national cerne les principes, les orientations, les rôles et les responsabilités de chacune des parties prenantes, gouvernementale soit-elle ou non. C'est que plusieurs parties, notamment des ministères, des institutions nationales, des associations ainsi que l'Unicef, mettent la main à la pâte, dans le cadre d'un partenariat fondé sur les principes de la coordination et de la complémentarité.

Ainsi, le plan national fixe, entre autres, les mécanismes et outils d'exécution, définit les procédures et détermine les actions communes dont les plus importantes sont la collecte et la gestion des données, les recherches, les informations, les politiques, ainsi qu'une législation fiable et pertinente, établie selon des données actualisées, documentées et précises. Il est à noter qu'un plan d'action a été élaboré, en se basant sur les résultats et recommandations émanant de l'étude de l'évaluation des prédispositions des différents secteurs et institutions en matière de protection de l'enfance dans l'espace virtuel. Et pour mener à bien toutes les actions servant cet objectif, une commission nationale multisectorielle vient de voir le jour : il s'agit de la commission nationale multisectorielle de lutte contre la violence faite aux enfants, qui aura pour tâche d'assurer le suivi de tous les projets et programmes établis à cet effet.

Améliorer les prestations

Le ministère et ses partenaires s'engagent pour la bonne cause, afin que l'espace virtuel ne soit plus une source de menace pour les enfants. Bien au contraire, le monde numérique devrait impacter, positivement, les enfants. Pour y parvenir, les institutions sont appelées à améliorer les prestations y référentes dont les centres d'informatique pour enfants. C'est en misant sur la prévention des risques et des éventuels dangers qu'encourent les enfants dans l'espace virtuel que les adultes pourraient garantir la protection des mineurs contre la cyber-violence. Ainsi, le rôle des adultes, notamment des parents et des éducateurs, est fondamental, tout comme celui des enfants eux-mêmes. D'où l'impératif de miser sur la sensibilisation et sur l'information comme moyen nécessaire à la prévention. D'ailleurs, le ministère de tutelle a, déjà, commencé par la réalisation d'un premier spot de sensibilisation sur la nécessité de protéger les enfants dans l'espace virtuel et de lutter contre l'addiction numérique.