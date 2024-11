Algérie: Kayak Canoë et Para-Canoë - Championnats arabes 2024 (1re journée) - Le pays décroche 23 médailles dont 9 en or

Tunis — La sélection algérienne a remporté 23 médailles (9 or, 9 argent et 5 en bronze), samedi lors de la première journée des championnats arabes 2024 (22-24 novembre) de Canoë-Kayak et de Para-Canoë qui se déroulent en Tunisie, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne des Sociétés d'Aviron et de Canoë Kayak (FASACK).

Les neuf médailles d'or ont été l'oeuvre du duo Meroua Oualah-Dounia Bekhtaoui (double juniors/200 m et 1000m), Brahim Guendouz (200 mètres/K1), Aya Ferfad (200 m individuel seniors), Aya Ferfad-Arabi Anfel (200 m double seniors), Aya Ferfad - Meroua Oualah (1000 m double/seniors), Abdallah Boukazoula-Racim Aliane (200 m et 1000 m double/juniors) et Abdallah Boukazoula (200 m juniors).

Les 17 athlètes sélectionnés :

Messieurs : Abdelhamid Djellouli, Ayoub Haïdra, Ryad Bentouati, Sid-Ali Belaïdi, Ali Merzougui, Wassim Boukazoula, Racim Aliane, Abdallah Rachedi et Ayoub Boukazoula.

Dames : Aya Ferfad, Anfel Arabi, Kawter Delmi, Chanez Slimani, Amel Ferguen, Meroua Oualah et Dounia Bekhtaoui.

Para-Canoë : Brahim Guendouz.