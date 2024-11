Algérie: Journée d'étude à Alger sur l'entrepreneuriat en milieu universitaire

L'Université de la formation continue (UFC) "Didouche Mourad" a organisé une journée d'étude sur l'entrepreneuriat en milieu universitaire à l'occasion de la célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat (SME), du 18 au 24 novembre.

A l'occasion de cette rencontre, organisée samedi à Alger sous le thème "L'entrepreneuriat pour tous", le président de la Commission nationale de suivi de l'innovation et des incubateurs universitaires au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ahmed Mir, a souligné que le secteur œuvrait à "encourager l'entrepreneuriat et l'innovation en milieu universitaire", une démarche concrétisée par "de nombreuses mesures, législations et instructions", précisant que l'objectif de la célébration de la SME était d'"ancrer cette culture chez les étudiants, les jeunes, les professeurs et les chercheurs, mais aussi de créer une génération d'entrepreneurs".

Il a également fait état de l'existence de "118 incubateurs d'entreprises, 107 centres de développement de l'entrepreneuriat, 63 laboratoires de fabrication, 55 maisons de l'intelligence artificielle et 91 centres de soutien technologique et d'innovation au niveau des établissements d'enseignement supérieur à travers l'ensemble du territoire national".

La Directrice du Centre de développement de l'entrepreneuriat (CDE) à l'UFC, Daouia Bengasmi, a indiqué que cette rencontre visait à "expliquer le concept d'entrepreneuriat, à présenter une méthodologie de travail pour la création d'un projet entrepreneurial réussi ou bien un mémoire de fin d'étude sur un Start-Up, et à informer les étudiants sur les différents organismes acteurs dans le domaine, à l'instar des incubateurs d'entreprises et de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (NESDA).

La rencontre a vu la présentation de plusieurs communications sur la réalité de l'entrepreneuriat en milieu universitaire, l'importance des centres de développement de l'entrepreneuriat dans les établissements universitaires, les types de propriétés intellectuelles et les mécanismes de demande de protection sur la plateforme de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).