Maroc: Le Cycle des rencontres de la TMM fait escale à Madrid à la rencontre de la diaspora marocaine

Madrid — Le Cycle des rencontres de la Fondation Trophées Marocains du Monde (TMM) a fait escale, vendredi à Madrid, pour exposer l'offre marocaine aux investisseurs, en particulier ceux de la communauté marocaine installée à l'étranger.

Cet événement, initié sous le thème "Les Marocains du Monde: un potentiel d'investissement à explorer", a été l'occasion pour des responsables d'institutions financières et de promotion des investissements au Maroc d'exposer les différents mécanismes mis en place pour la promotion des investissements des membres de la communauté marocaine dans leur pays d'origine.

Ils ont également passé en revue les opportunités d'investissement dans le Royaume et les outils mis en place, notamment par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, la Confédération générale des entreprises du Maroc, l'institution financière publique TAMWILCOM et le secteur bancaire marocain, pour accompagner les investisseurs.

S'exprimant à cette occasion, Ali Mahrez, de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), a indiqué que le discours de SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du 49ème anniversaire de la Marche Verte a donné un nouvel élan à l'implication des compétences marocaines dans la dynamique de développement du Royaume.

Passant en revue les différentes dispositions et facilités d'investissement mises à la disposition de la diaspora marocaine pour investir dans le pays, M. Mahrez a relevé que l'agence s'emploie pour offrir aux Marocains du monde les informations, conseils et facilités afin de profiter pleinement des opportunités disponibles.

Cet événement s'inscrit dans le cadre d'un cycle de conférences initié par la Fondation Trophées Marocains du Monde (TMM) dans les principales capitales des pays d'accueil, afin de renforcer les liens entre les Marocains du monde et les acteurs économiques du pays d'origine, a indiqué, pour sa part, le président de la Fondation organisatrice, Amine Saâd.

Cette initiative s'assigne pour objectif de mettre à la disposition des MRE désirant investir dans leur pays d'origine les informations et conseils nécessaires pour les aider à se familiariser avec la panoplie de facilités administratives et de mécanismes de financement offerts par le Royaume, a-t-il soutenu dans une déclaration à la MAP.

Pour le directeur général de TAMWILCOM, Hicham Zanati Serghini, cette rencontre a servi d'occasion pour présenter aux Marocains établis en Espagne les mécanismes de financement de leur projets d'investissement au Maroc, soulignant l'engagement du secteur bancaire marocain à apporter aux Marocains du monde un certain nombre d'outils, d'avantages et de solutions pour les accompagner dans la réalisation et le financement de leurs projets.

Dans ce cadre, le consul général du Maroc à Madrid, Kamal Arifi a mis l'accent sur la forte présence de la communauté marocaine en Espagne, d'où un potentiel considérable pour le développement des investissements des membres de cette communauté dans leur pays d'origine, notamment dans les provinces du sud.

Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi à l'occasion du 49è anniversaire de la glorieuse Marche Verte souligne l'apport important des Marocains du monde à la dynamique de développement tous azimuts que connaît le Royaume, a-t-il dit.

Une séance de networking a été organisée lors de la rencontre pour donner l'occasion aux participants de partager leurs expériences et d'échanger sur les opportunités d'affaires au Maroc, en particulier dans les domaines de l'énergie, l'agriculture, le tourisme, le sport et les startup.