Maroc: Casablanca - Hommage posthume à la mémoire de l'artiste marocain Hassan Mégri

Casablanca — Une soirée musicale en hommage posthume à la mémoire de l'artiste et cofondateur du groupe musical "Les Frères Mégri", feu Hassan Mégri, a été organisée vendredi soir au théâtre Mohammed VI de Casablanca, en présence de plusieurs figures artistiques et culturelles.

Cet événement artistique, initié par le Comité national de la musique, membre du Conseil international de la musique, avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, se veut une occasion pour perpétuer le riche répertoire de feu Hassan Mégri, figure emblématique de la musique marocaine, qui a révolutionné la scène musicale nationale dans les années 1960-1970, tout en le faisant découvrir aux jeunes générations.

Cette soirée, la quatrième du genre après celles de Rabat, Oujda et Al-Fujairah (Émirats Arabes Unis), a été animée par l'artiste Nasr Mégri, accompagné de l'Orchestre Interculturel du Maroc, dirigé par le maestro Hamza Amazgar, avec la participation du célèbre chanteur Fouad Zbadi et de la soprano Samira Kadiri, invités d'honneur.

Une partie du répertoire musical ayant marqué la carrière de Hassan Mégri, depuis le début des années 1960 jusqu'en 2019, a été interprétée pour le plaisir des amateurs de musique.

Au cours de cette cérémonie, l'artiste Nasr Mégri, fils du défunt, a brillamment revisité plusieurs oeuvres de son père avec de nouveaux arrangements, notamment "Wadaâtouhou", "Ch'aaltiha Nar", "Mantach Wahdak", "Lan Yasmah", "Hadak Ana" et "Lili Twil".

Dans une déclaration à la MAP, Nasr Mégri a exprimé sa profonde émotion : "C'est un immense honneur de partager l'oeuvre de mon père avec le public. Ce projet, conçu avec de nouveaux arrangements, a pour but de rendre hommage à l'un des plus grands artistes de la musique marocaine et de perpétuer son héritage pour les jeunes générations. Mon père a toujours cru en l'innovation musicale, et ce soir, c'est avec fierté que nous continuons son travail".

"Aujourd'hui, nous rendons hommage à un homme exceptionnel, un artiste qui a marqué son époque. Hassan Mégri a su allier modernité et tradition, apportant une touche unique à la musique marocaine. Cet hommage est l'occasion de célébrer son héritage et de le transmettre à ceux qui ne l'ont pas connu", a indiqué Wafaa Bennani, veuve de Hassan Mégri et présidente du comité organisateur.

Quant à l'artiste Fouad Zbadi, qui a interprété le célèbre morceau "Iskandaria", il a exprimé sa grande gratitude : "Interpréter Iskandaria, l'une des oeuvres phares de Hassan Mégri, est un véritable privilège. C'est une mélodie intemporelle, porteuse de toute la richesse de la musique marocaine. Ce soir, nous avons la chance de revivre cette magie et de rendre hommage à un artiste dont l'oeuvre continue d'inspirer."

Né en 1942 à Oujda dans une famille de musiciens, Hassan Mégri, fondateur et membre du groupe "Frères Mégri" aux côtés de Mahmoud, Youness et Jalila, est considéré comme l'un des plus célèbres groupes marocains. Il a débuté sa carrière dans les années 1960 en tant que parolier, compositeur, chanteur, artiste et chercheur dans le domaine de la calligraphie iconographique persane.

Fondateur du Comité national de la musique, le défunt a été distingué par la Médaille d'Or de l'Académie des arts, des sciences et des lettres de Paris ainsi que par la Médaille internationale de la liberté décernée par l'American Biography Institute.