Madagascar: RN7 - IAVOLOHA - Des travaux de réhabilitation perturbent la circulation

Depuis le début de la semaine, des travaux de réhabilitation sont en cours sur la Route nationale numéro 7 (RN7) à Tetezana Iavoloha, situé au point kilométrique 12. Suite à ces travaux de réfection, la circulation a été coupée sur cet axe reliant Iavoloha à Ambohibao Bongatsara, entraînant un long bouchon.

Des passagers de taxi-be ont été contraints de finir leur trajet à pied. Il y en a ceux qui doivent se rendre au travail et des étudiants pour aller à l'école. « Je devais passer un examen aujourd'hui. Pourtant, je me trouve coincée dans les embouteillages, et je ne pourrai pas arriver à l'heure. Le pire, ce n'est pas l'embouteillage ni le retard, mais c'est de devoir attendre le mois de janvier pour pouvoir refaire cet examen », témoigne une jeune fille avec un air triste. Elle n'est pas la seule à subir de telles pertes. Un livreur a perdu son client à cause de cet embouteillage insoutenable, hier matin.

Les automobilistes se plaignent également de la situation. « Nous avons perdu beaucoup d'argent, faute d'embouteillages. Reste à savoir, combien de courses nous allons pouvoir effectuer aujourd'hui », s'exprime Hery Solofo, un conducteur de taxi-be. Toutefois, les Forces de l'ordre se sont chargées de l'organisation de la circulation. Le trajet des voitures a été dévié.

Pour les véhicules en provenance de l'axe Sud, ils prennent la route tout près de la Resto Gasy, qui mène à Ambohijanaka et sort par Merimanjaka. Et vice versa, pour les voitures de l'axe Nord. L'axe reliant Iavoloha à Bongatsara a pu rouvrir à environ 10 heures. Ainsi, la route a été libérée, et les véhicules ont circulé sans contrainte sur la route qui fait peau neuve, si elle était encore délabrée il y a une semaine.

Selon une source autorisée, cette réhabilitation fait déjà partie des travaux d'urgence à effectuer sur la RN7. Cependant, ce sont d'abord les routes proches des habitations qui ont été priorisées. Par conséquent, les travaux avancent progressivement, étape par étape.

Les travaux de réhabilitation seront principalement réalisés durant la nuit afin de minimiser les perturbations. Cette organisation permet également à l'entreprise en charge de travailler sans rencontrer de difficultés pour le transport des matériaux et des engins de construction.

« Les travaux étaient prévus pour s'achever hier soir. Malgré les grognes ainsi que les mécontentements des usagers de la route, cette dernière doit être réhabilitée afin d'améliorer la circulation », continue notre source.

Des travaux de réfection ont déjà été effectués sur cet axe il y a quelques mois, provoquant également un long bouchon.