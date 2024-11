Madagascar: Tourisme - Les voies de communication constituent un élément clé

Le secteur touristique possède un potentiel énorme, spécialement dans des régions comme le Sud du pays, avec des destinations telles que Tolagnaro, surnommée la «Californie malgache». Le lieu propose une large gamme d'activités, incluant les chutes d'eau, les lacs, les grottes, ainsi que la mer, les montagnes, le surf et le kayak, rassemblant ainsi divers paysages et attractions. Cependant, pour que ce potentiel soit pleinement exploité, des infrastructures adéquates sont essentielles. Comme le souligne Charles Yves Rakotonirina, dirigeant de la société Voky Be et PC, « Il y a 2000 ans, César a gagné ses guerres grâce aux routes qui permettaient de nourrir son armée. Aujourd'hui, en 2024, nous avons encore besoin de routes ».

Les projets d'infrastructures présidentiels, comme les RN13 et RN12, représentent des leviers clés pour améliorer l'accès au Sud et dynamiser le tourisme local. Malgré ce potentiel, plusieurs défis persistent, notamment l'insuffisance des infrastructures, en particulier des routes, qui rendent certaines régions touristiques difficiles d'accès. Une meilleure connectivité est déterminante pour attirer les touristes tant locaux qu'internationaux.

En outre, un obstacle supplémentaire est la tendance de nombreux Malgaches à privilégier les voyages à l'étranger, même si leur pays regorge de sites touristiques exceptionnels. Charles Yves Rakotonirina déplore que beaucoup de Malgaches, malgré les moyens, préfèrent aller à l'étranger, comme à Dubaï ou Paris, au lieu d'explorer leur pays. L'engagement des acteurs locaux représente également un autre défi. Bien que des initiatives comme celle d'Antsanitia, qui a transformé son écosystème tout en soutenant les habitants dans des domaines tels que l'éducation, la santé et l'assainissement, montrent la voie, de nombreux efforts restent à fournir.

Michel Ramarivelo, responsable commercial du groupe Amanta, note : « On peut observer qu'en ce moment, le touriste local est un peu mis de côté ». Encourager les Malgaches à explorer leur propre pays et à consommer des produits locaux est essentiel pour stimuler l'économie touristique nationale. Mobiliser les acteurs locaux et investir dans des infrastructures modernes sont des éléments cruciaux pour stimuler la croissance du secteur touristique à Madagascar et en faire un moteur de développement durable pour le pays.