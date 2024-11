Madagascar: Nosy Iranja - Cinq Somaliens décèdent dans leur vedette

Trente Somaliens ont été retrouvés hier près de Nosy Iranja, après avoir dérivé en mer pendant plusieurs jours. Cinq d'entre eux n'ont pas survécu.

Drame. Des témoins ont signalé hier matin la présence d'une vedette suspecte à proximité de Nosy Iranja, dans la commune de Bemanevika Ouest, district d'Ambanja. L'embarcation transportait trente ressortissants somaliens, dont cinq étaient déjà décédés à l'arrivée des secours.

Selon les premières informations, l'embarcation avait subi une avarie de moteur, rendant toute navigation impossible. Les vagues et les vents l'ont déroutée et laissée à la dérive pendant plusieurs jours. Exposés au soleil, à la faim, à la soif et aux intempéries, cinq passagers n'ont pas survécu.

Les premiers secours, alertés par les riverains, ont contacté le chef du fokontany de Nosy Iranja. Celui-ci a rapidement informé le Poste avancé de la Gendarmerie d'Ankingameloka. Une mission de sauvetage a été organisée avec la collaboration des autorités portuaires et sanitaires, ainsi que des Forces de défense et de sécurité d'Ambanja et de Nosy Be. Une visite médicale a immédiatement été effectuée pour évaluer l'état des survivants.

Migrants

Pour l'instant, l'identité des Somaliens, ainsi que le nombre exact de femmes et d'enfants présents à bord, n'ont pas encore été confirmés. Une enquête sera ouverte après les premiers soins pour établir les circonstances du drame. Selon une source de la gendarmerie locale, ces passagers pourraient être des migrants clandestins. L'origine de leur embarcation, leur itinéraire et leur destination finale restent à déterminer.

Les cas de Somaliens interceptés en situation irrégulière sont fréquents dans les régions Sofia et Diana. Il y a un mois, les gendarmes du district d'Analalava avaient interpellé quinze migrants clandestins. Ces derniers, déposés par un véhicule venant du Nord, tentaient de rejoindre une plage pour embarquer sur une vedette. Ils avaient été arrêtés en chemin et traduits au parquet d'Antsohihy.

Cette fois, les Somaliens naufragés ont échappé aux garde-côtes et étaient sur le point d'atteindre leur destination lorsque la défaillance du moteur a mis fin à leur périple.