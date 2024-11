Cote d'Ivoire: 8è FISAT - L'expérience pionnière de la SNTL en matière d'intégration du digital dans le transport et la logistique présentée à Abidjan

Abidjan — L'expérience pionnière de la Société Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL) en matière d'intégration du digital dans ces deux secteurs névralgiques que sont le transport et la logistique, a été exposée, vendredi à Abidjan, à l'occasion de la 8ème édition du Forum International et Salon Africain des Transports (FISAT).

Dans ce cadre, un accent particulier a été mis sur la nouvelle vision de la SNTL à l'horizon 2035 en tant qu'entreprise publique opérant dans les secteurs stratégiques du transport, de la logistique et des services du parc de l'Etat, avec à la clé des efforts colossaux déployés ces dernières années à la faveur de l'intégration du digital en la matière.

Intervenant à cette occasion, M. Abderrahim Bendella, Directeur général par intérim LOGDEV, filiale de la SNTL a donné un aperçu détaillé sur la création et les missions de la SNTL en tant que "bras de l'Etat" qui joue un rôle de taille dans l'accompagnement des différents efforts déployés pour la modernisation, le développement et la restructuration des secteurs du transport et de la logistique au Maroc.

"La SNTL s'assigne pour missions principales d'accompagner l'Etat dans ses efforts de modernisation et d'amélioration de la compétitivité et durabilité du secteur du transport routier, et d'optimiser la mobilité de l'administration, des Etablissements et Entreprises Publics (EEP), et des collectivités territoriales, et l'accélération de sa digitalisation et décarbonation", a-t-il fait savoir.

Il a ajouté que grâce à une approche pragmatique et à la mise en oeuvre de la nouvelle vision de la SNTL, cette entreprise publique est devenue un "partenaire privilégié" pour des solutions de transport et de mobilité durables et optimisées et ce, grâce à une proposition de valeur combinant nouvelles technologies et expertises métier.

Cette démarche, a expliqué M. Bendella, repose sur plusieurs piliers majeurs à même de permettre à la SNTL de devenir actuellement l'agrégateur de référence dans le domaine du transport et de la logistique, en se fixant un nombre d'objectifs à atteindre à savoir : l'élargissement et la digitalisation de l'agrégation, l'optimisation des itinéraires et la promotion de la visibilité des opérations en temps réel.

La SNTL demeure résolument engagée à promouvoir la mobilité efficace et durable, a-t-il relevé, passant en revue une batterie de mesures adoptée par cette structure notamment, la digitalisation de la gestion et la rationalisation des dépenses de la flotte publique, la décarbonation du parc public des véhicules, et la modernisation de la gestion de ce parc".

Ces résultats remarquables sont l'aboutissement de la mise en oeuvre d'une série de chantiers transverses portant sur l'adaptation organisationnelle et RH afin d'accompagner le plan de développement de la SNTL, le développement d'un socle technique et un système d'information pour soutenir la digitalisation, l'élaboration et la refonte du process clés, et la mise en conformité réglementaire sur l'ensemble des activités actuelles et futures, outre l'élaboration d'une feuille de route de décarbonation.

Dans ce sens, M. Bendella a souligné la pertinence de la Vision 2035 de la SNTL, telle que basée sur des orientations stratégiques qui consistent à opérer un recentrage sur les activités coeur tout en assurant leur croissance, le développement de nouvelles initiatives de diversification dans le cadre des activités retenues visant à encourager une mobilité efficace et durable, et la promotion de la culture de la performance par rapport aux acteurs privés et aux autres acteurs publics.

Le Directeur Général par intérim de la LOGDEV, a précisé qu'au rang des impacts escomptés à l'horizon 2035 figurent l'objectif d'atteindre quelque 928 millions de DH de Chiffres d'Affaires contre 418 millions de DH en 2022, 6% du marché du transport routier de marchandises agrégé contre 3% en 2022, et d'occuper la première place en tant qu'agrégateur de transport au Maroc.

Il s'agit aussi d'atteindre +70% de véhicules de flotte publique gérés et +80% de parc géré de manière dématérialisée, a ajouté M. Bendella, avant de s'atteler sur différents systèmes à la pointe de la technologie numérique mis en oeuvre par la SNTL dans le cadre de son recours aux nouvelles technologies et à l'extension de ses capacités d'utilisation.

Tout en reconnaissant que les entreprises qui cherchent à adopter le digital peuvent être freinées par toute une série de facteurs, il a estimé qu'aucun n'est réellement insurmontable.

"L'intégration du digital dans les transports et la logistique n'est pas seulement une tendance, mais une nécessité pour rester compétitif, efficace et durable dans un monde en constante évolution", a conclu M. Bendella.

Placée sous le thème "Transports, logistiques et infrastructures : L'usager au coeur des politiques et stratégies", la 8ème édition du FISAT connait la participation d'une forte délégation marocaine composée de responsables du ministère du Transport et de la Logistique, de l'Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), de l'Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL), et de la SNTL.

Le FISAT (21 au 23 novembre) connait aussi la participation de Marsa Maroc, à travers l'aménagement d'un Stand dédié à faire connaitre les missions de cet organisme stratégique et sa contribution et son rôle majeur dans le développement et la modernisation de la plateforme portuaire au Maroc.