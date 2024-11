Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 novembre 2024

COP29 : L’Afrique rejette l’accord proposé par les pays riches, négociations dans l’impasse

Les pourparlers de la COP29 à Bakou s’enlisent, marqués par des tensions croissantes entre les pays en développement et les grandes puissances. Les nations africaines, en première ligne face aux impacts du changement climatique, dénoncent une proposition jugée insuffisante et irrespectueuse, compromettant les espoirs d’un accord ambitieux.

Le projet d’accord présenté le 22 novembre propose une enveloppe de 250 milliards de dollars par an d’ici 2035 pour financer l’action climatique. Une somme qui, selon les chefs de délégation africaine, est largement en deçà des besoins réels. Les pays en développement avaient réclamé entre 500 et 1300 milliards de dollars annuels pour atteindre les objectifs climatiques et renforcer leur résilience face aux crises environnementales. (Source GabonMediaTime)

Tension diplomatique entre l’UE et le Niger

Niamey a dénoncé la gestion unilatérale d’un fond d’aide par l’Union européenne qui, en réponse, a rappelé son ambassadeur pour consultations.

Le torchon brûle entre l’Union européenne (UE) et le Niger. L’UE a annoncé, samedi 23 novembre, le rappel de son ambassadeur au Niger pour consultations à Bruxelles, dans un contexte de vive tension concernant la gestion d’une aide humanitaire de 1,3 million d’euros destinée aux victimes des inondations. (Source apanews)

RDC/Assemblée nationale : La motion de défiance contre Alexis Gisaro sera examinée ce lundi

La motion de défiance déposée contre le ministre des Infrastructures, Alexis Gisaro, sera examinée ce lundi 25 novembre 2024, lors d’une plénière à l’Assemblée nationale. Cette motion, qui a suscité de vives polémiques, est signée par 58 députés nationaux, dont la majorité provient de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS).

Sous pression, le président de l’Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a inscrit cette motion à l’ordre du jour pendant la session budgétaire. (Source mediacongo)

AES : Les modèles de documents d’identité et de voyage retenus

Les ministres de la Sécurité du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont réunis à Bamako pour harmoniser les documents d’identité et de voyage dans l’Alliance des États du Sahel (AES). Une initiative visant à renforcer l’intégration régionale et la sécurité transfrontalière.

Après leur rencontre du vendredi 22 novembre à Bamako pour harmoniser les documents d’identité et de voyage dans l’espace AES, les ministres de la Sécurité du Mali, du Burkina et du Niger, ont été reçus par le chef de l’Etat malien, le Général Assimi Goïta par ailleurs président en exercice du bloc sahélien créé en septembre 2023. (Source maliweb)

Commémoration de la journée du tirailleur : Macron à Dakar pour assister aux festivités (Présidence)

Le président français, Emmanuel Macron, participera aux festivités commémoratives de la Journée du Tirailleur à Dakar. Cette information a été confirmée par la présidence de la République, selon Le Soleil Digital. L'événement marquera le 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais, survenu le 1er décembre 1944. Emmanuel Macron sera donc à Dakar, à l'invitation du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. (Source pressafrik)

Cameroun : Dans l'Extrême-Nord, le défi de l'enregistrement des naissances

Plusieurs communes du Cameroun se sont lancées dans une course à l’enregistrement des naissances. Dans l’Extrême-Nord du pays, dans la commune de Mora, frontalière avec le Nigeria, on enregistrait moins de 9 % des naissances en début d’année. Pour remonter la pente, depuis le début de l’année, la mairie locale a multiplié les points d’enregistrement des naissances et recruté des agents qui se rendent dans les domiciles et les écoles primaires pour enregistrer les nouveau-nés et les élèves. (Source RFI)

Gabon : Le couple Maganga Moussavou au bord de l’implosion à cause d’un désaccord politique

Le référendum 2024 aura laissé quelques stigmates dans certains états-majors politiques à l’instar du Parti social-démocratique (PSD) où les positions étaient divergentes entre le président et le vice-président de cette formation politique en l’occurrence Pierre Claver et Albertine Maganga Moussavou. Une divergence politique qui plonge le couple dans une crise conjugale sans précédent.

Des faisceaux d’informations devenues virales sur des réseaux sociaux, couplées à certaines indiscrétions, la crise est bien réelle au sein du couple Maganga Moussavou, au regard d’une démarche juridique entamée par l’épouse pour solliciter la protection de la justice face aux agissements de son mari. (Source gabonactu)

Jiu-jitsu-Mondial d’Abu Dhabi : Madagascar termine à la 22e place sur 95 pays

La délégation malgache s’est distinguée en remportant la 22e place mondiale parmi 95 pays participants lors de la 16e édition du Championnat du monde de Jiu-Jitsu à Abu Dhabi en 2024. Grâce à trois médailles – deux d’or et une de bronze – remportées respectivement par Tafita Rafidinomena, Chafik Bigjee et Christian Niriniaina Ranaivomanana, Madagascar a réalisé une ascension remarquable lors de cette deuxième participation à ce rendez-vous mondial. (Source MidiMadagasikara)

Côte d’Ivoire : La Miss France 2024 faite Reine Akan à Abidjan

Eve Gilles, Miss France 2024 a été faite reine Akan, le samedi 23 novembre 2024 à la Case des enfants de la Fondation Children Of Africa sis à Abidjan-Plateau. C’était à l’occasion de la visite des 30 candidates au concours de Miss France 2025 aux pensionnaires de ce centre d’accueil spécialisé dans la prise en charge des enfants en situation difficile.

Vêtue de pagne baoulé, et ornée de parures de ce peuple issu du centre de la Côte d’Ivoire, Mlle Eve Gilles tenait sur sa tête une couronne de reine en pays Akan. En plus de ces attributs, elle a été nommée, Amlan. Un prénom donné à toutes les filles nées un mercredi, comme elle. Heureuse pour cette considération, la miss France 2024 a exprimé toute sa gratitude à l’endroit de la première Dame, Dominique Ouattara, du personnel et des pensionnaires de la Case des enfants. (Source fratmat)

Aéroport Mohammed V : Royal Air Maroc réceptionne son dixième Boeing 787-9 Dreamliner

Royal Air Maroc (RAM) annonce avoir réceptionné, dimanche à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, son dixième Boeing 787-9 Dreamliner. “Le nouvel avion, accueilli ce dimanche 24 novembre à 10h20 à l’aéroport Mohammed V de Casablanca par le traditionnel +Water Salute +, renforce la flotte de RAM, notamment la famille de ses avions long-courriers qui passe de 9 à 10 appareils”, indique la compagnie aérienne dans un communiqué. (Source lereporter.ma)