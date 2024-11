Congo-Brazzaville: Droits humains - Une table ronde pour lutter contre la stigmatisation des enfants

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des enfants, le Réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture (Reiper) a ouvert, le 22 novembre à Brazzaville, le festival des droits de l'enfant et la campagne de plaidoyer afin de vulgariser ces droits et, de ce fait, inciter les détenteurs des obligations mais aussi des droits à s'impliquer davantage.

L'objectif du festival est la mise en place d'une collaboration entre le Reiper, les autorités locales et les partenaires impliqués dans les questions de protection de l'enfant afin de travailler ensemble dans l'intérêt supérieur de celui-ci. Aussi, cela a permis d'échanger entre acteurs concernés pour les actions possibles à mener en faveur des droits de l'enfant. De plus, le Reiper a mis davantage son expertise au service des autorités locales pour contribuer à la mise en place d'une approche holistique et collaborative entre la société civile et les institutions de l'Etat...

Plusieurs acteurs évoluant dans le secteur des droits des enfants, entre autres, la représentante nationale de l'Unicef, le directeur général de l'administration pénitentiaire et le directeur départemental des Affaires sociales et de l'Aide humanitaire ont participé à la table ronde sur le thème « Combattre la stigmatisation des enfants en situation de rue ».

Des panels animés par M. Bikouya et autres sachants dans le domaine ont permis aux participants d'enrichir leurs connaissances sur le projet « Accompagnement et renforcement des capacités et actions dédiées aux enfants en situation de rue ». Un ensemble de théories et de pratiques dont l'objectif ultime est de contribuer significativement à l'amélioration des conditions de vie des enfants en situation de rue et à risque, en favorisant leur autonomie et en plaçant leurs droits au coeur des préoccupations.

« Permettez-moi donc de saluer cette heureuse initiative consistant à consacrer deux journées entières aux questions de promotion et de protection des droits des enfants. Ceci est la marque de la volonté de votre réseau à réaffirmer son engagement et son devoir de promouvoir et de protéger les droits des enfants, en général, et les enfants en situation de rue, en particulier », a indiqué dans son mot d'ouverture le conseiller de la ministre des Affaires sociales, Ghislain Rock Etion. Il a souligné qu'en organisant le festival sur les droits de l'enfant et le plaidoyer sur le thème « Non à la stigmatisation des enfants en situation de rue », le réseau veut porter les droits des enfants en situation de rue au niveau local et international afin de favoriser l'engagement des acteurs détenteurs d'obligations. C'est une mission noble qui retient donc l'attention du ministère des Affaires sociales.

Pour le coordonnateur du Reiper, Joseph Likibi, il y a plusieurs enfants de la rue qui sont exclus, qui sont rejetés des familles dans les rues et il est question de mettre un terme à cette stigmatisation. « Nous, notre famille, nous comptons sur ces enfants. A quoi ça sert de faire des enfants qui vivent dans les rues? Aujourd'hui, vous savez que notre pays a presque 50% d'enfants. Et si demain leur avenir est touché, abîmé par nous les adultes, que devons-nous espérer pour notre pays ? », s'est-il interrogé.

Précisons que l'Agence française de développement et Apprentis d'Auteuil apportent un appui constant au Reiper dans la mise en oeuvre des activités en faveur de la promotion des droits des enfants en République du Congo ainsi que sur la tenue du présent festival et de la campagne de plaidoyer.