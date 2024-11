Congo-Brazzaville: Diplomatie - L'Algérie salue les relations d'amitié et de coopération avec le Congo

La célébration le 21 novembre à Brazzaville de la fête nationale de l'Algérie, liée au 70e anniversaire de la Révolution du 1er novembre 1954, a été une occasion pour l'ambassadeur Azeddine Riache de dresser le bilan des relations bilatérales entre les deux pays et d'annoncer des projets en vue.

Dans son discours, l'ambassadeur Azeddine Riache a salué les relations d'amitié et de coopération que l'Algérie et le Congo entretiennent depuis des années dans plusieurs domaines.

« La relation entre l'Algérie et le Congo dispose d'atouts qu'il s'agit de mettre à profit pour le présent et l'avenir ; une concertation permanente à haut niveau dans le cadre du respect et la compréhension mutuelle, une solidarité fraternelle, une interaction vertueuse, amicale et fraternelle entre les deux peuples, un patrimoine historique commun, des valeurs et principes partagées », a déclaré le diplomate, en présence du ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, représentant le gouvernement, et de plusieurs autres invités de marque.

Les deux pays, a-t-il ajouté, « partagent des visions communes sur l'ensemble des questions régionales et internationales et militent en faveur des valeurs humaines et causes justes telles que la paix, la stabilité, la sécurité, le dialogue, la résolution des conflits par des moyens pacifiques, la non-ingérence étrangère dans les affaires internes des pays, etc. ».

En outre, l'ambassadeur a rappelé que les deux Etats ont intensifié les échanges de visites et de délégations dans divers secteurs économiques, scientifiques et culturels, parlementaires et militaires « en créant une nouvelle dynamique à l'élan promoteur d'une coopération fructueuse, mais aussi un partenariat économique solide, concret et mutuellement bénéfique ».

« Les deux pays sont pleinement engagés dans les préparatifs de la 8e session de la Commission mixte qui devrait adopter une nouvelle feuille actualisée et renforcée, et qui ouvrira une nouvelle ère à la coopération bilatérale », a fait savoir Azeddine Riache.

L'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire n'est pas passé sous silence les relations entre l'Algérie et ses voisins, notamment « la situation précaire en raison des troubles sécuritaires, économiques et climatiques ». A ce propos, il a indiqué que son pays réitère sa « solidarité avec l'ensemble des pays et des peuples de la région sahélo-saharienne, et demeure fermement convaincu que la région nécessite un appui international pour relever les défis complexes auxquels ses peuples sont confrontés ».

S'agissant du dossier sur le Sahara occidental, l'un des plus vieux conflits internationaux qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre, l'ambassadeur a appelé à « une solution pacifique qui garantisse au peuple sahraoui l'exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination ».

En ce qui concerne le dossier libyen, le diplomate Algérien a dénoncé « l'ingérence étrangère » qui, selon lui, « affaiblit l'unité et la souveraineté du pays et alimente les affrontements et les conflits entre ses citoyens» et appuie « tous les efforts à même de permettre aux frères libyens de se retrouver autour d'un terrain consensuel pouvant faciliter la réconciliation nationale et l'organisation d'élections libres et transparentes... ».

Par la même occasion, il a salué les efforts « inlassables » entrepris par la diplomatie congolaise « sous le leadership du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso ».

Face à un monde de plus en plus hostile, marqué par les conflits et les crises, l'Algérie, a dit l'ambassadeur, « n'a cessé d'appeler à la nécessité de recalibrer les règles de fonctionnement du système multilatéral en faveur de la promotion des liens de coopération et du partenariat international pour le développement... ».

Parlant de la commémoration du 70ème anniversaire du déclenchement de la lutte de libération nationale, Azeddine Riache a expliqué largement la manière dont le peuple Algérien a mis fin à la colonisation qui a duré 132 ans.