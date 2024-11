Madagascar: PM Christian - « Arrivée imminente du groupe de 105 MW à Ambohimanambola »

Ntsay. « Il faut trouver au plus vite des solutions pour l'acheminement de ces matériels »

Le Premier ministre Christian Ntsay s'est rendu à Toamasina, avant-hier. Il a été question d'acheminer, dans les plus brefs délais, le groupe atteignant 105MW qui se trouve actuellement dans le port de Toamasina. Il a été accompagné, à cette occasion, par le ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures Olivier Jean-Baptiste et le ministre des Travaux publics Richard Théodore Rafidison.

Sans parler des techniciens et d'autres responsables. Étaient également présents des représentants des entreprises TRIGU, HFF, JIRAMA et LNTPB ainsi que ceux des projets financés par les bailleurs de fonds pour l'entretien de la RN2. « Il faut trouver au plus vite des solutions pour l'acheminement de ces matériels », a fait savoir le Premier ministre. À cet effet, il a été décidé que leur expédition vers Ambohimanambola se fera à partir du 2 décembre prochain.

Constater de visu

Après sa visite dans le port, le Premier ministre a longé la RN2 pour constater de visu l'avancement des travaux. Il n'a également pas manqué de donner des instructions aux différents responsables à respecter la chronologie. Toujours est-il que l'entreprise CRCC est chargée de l'entretien du tronçon Moramanga-Toamasina tandis que l'entreprise CHEC va s'occuper du tronçon Sambaina-Moramanga.