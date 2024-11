Madagascar: « Tsenaben'ny Asa Tanana » - De nombreuses créations à l'honneur

La 1ère édition du « Tsenaben'ny Asa Tanana » est organisée en simultanée avec la 8e édition du « Tsenaben'ny Fizahantany » au Kianjan'ny Barea à Mahamasina.

De nombreuses créations y sont à l'honneur. On peut citer entre autres, les sacs à main confectionnés à partir d'une fibre végétale et d'un cuir végétal. Ce sont des produits innovants qui ont attiré de nombreux visiteurs. Les céramiques d'art ont également émerveillé les autres visiteurs. « On peut concevoir un objet en céramique valant plus de 5 000Ar en l'espace de 15 minutes », selon les promoteurs. En revanche, les tissus en soie sauvage faisant la réputation du district d'Ambalavao se démarquent par leurs qualités.

En outre, divers produits cosmétiques classés 100% naturels sont exposés dans le cadre de ce salon, rappelons-le, organisé conjointement par le Centre national de l'artisanat malagasy (CENAM) et l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM), en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. On y trouve également des produits de maroquinerie et bien d'autres produits « Vita Malagasy » tels que les bonbons coco, les rhums arrangés et les fruits séchés ainsi que des articles de décoration et les broderies.