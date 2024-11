Congo-Brazzaville: Coopération - La Cosumaf s'engage à promouvoir le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

L'idée a été émise par le secrétaire général de la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale(Cosumaf), Salvador Mangue Ayingono, lors de l'échange qu'il a eu avec la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, le 20 novembre dernier.

La Cosumaf tient depuis le 19 novembre la Semaine internationale de l'investisseur de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) 2024, sur le thème « La technologie et la finance digitale, les crypto-actifs et la finance durable ». A travers cet événement sur l'éducation financière, elle a voulu inculquer à la jeunesse des pays membres les bonnes attitudes de l'investisseur intelligent pour booster les économies. Il s'est agi, entre autres, d'apprendre aux étudiants comment fonctionne le marché financier et la culture boursière.

Cette année, la Cosumaf a choisi trois sites, Yaoundé au Cameroun, Bangui en Centrafrique, et Brazzaville au Congo. A Brazzaville, cet événement a eu lieu durant deux jours, dans l'auditorium Denis-Sassou-N'Guesso du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, avec pour cible la jeunesse congolaise.

Pour Salvador Mangue Ayingono, la vision de la Cosumaf à travers cette Semaine internationale de l'investisseur est de préparer les générations présente et future à devenir des acteurs de demain. « Nous pensons qu'il faudrait insérer dans le cursus scolaire les formations boursières, l'éducation financière, ça va donner des bons résultats. Nous sommes confiants et les étudiants qui sont là sont très intéressés et participent. Nous pensons que la goutte d'eau a pu perforer la pierre, parce qu'elle tombait constamment, non pas parce qu'elle était plus forte. Nous avons choisi les étudiants parce que c'est la génération du futur. Si dès maintenant on commence à leur expliquer ce que c'est que les finances, comment mobiliser l'épargne, nous pensons que quand ils arriveront à l'âge adulte, ils auront déjà une culture des finances et cela va donner des résultats positifs. Nous croyons qu'on est sur la bonne voie », a déclaré le secrétaire général de la Cosumaf.

Afin d'avoir une idée sur les leçons données concernant les finances, une évaluation des connaissances reçues par ces étudiants a été faite. L'une des étudiantes qui a brillamment passé le concours, très émue, a indiqué: « Je suis très émue, parce qu'à un moment donné j'ai douté de mes compétences. Cependant, ce que j'ai remarqué c'est qu'à travers la volonté que j'avais montré, tout le monde a cru en moi et à mon équipe ».

Présente à cet événement, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, s'est dite honorée. « C'est un grand honneur pour moi de pouvoir assister et participer à cette belle cérémonie financière. Tout à l'heure on a indiqué qu'il s'agissait en réalité d'une éducation financière. J'ai bien aimé l'expression. Je tiens très chaleureusement, mais de tout coeur, à remercier les organisateurs de ce bel événement », a-t-elle indiqué.

Bien auparavant, le secrétaire général de la Cosumaf, Salvador Mangue Ayingono, accompagné de la directrice générale de l'Archer Asset Management, Yaucat Joanna, a échangé avec Bélinda Ayessa. L'entretien entre eux a porté sur la nécessité d'organiser les activités de la Cosumaf au mémorial et surtout de promouvoir ce haut lieu de l'histoire et de la culture congolaise dans toute la région Afrique centrale. « Avec la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, nous avons parlé d'une possible coopération pour pouvoir continuer à organiser des événements ici au mémorial et pouvoir faire connaître l'endroit pour notre sous-région », a dit Salvador Mangue Ayingono.

Notons que l'actuel secrétaire général de la Cosumaf est un ancien ministre de la Fonction publique de la Guinée équatoriale.