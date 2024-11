Afrique Centrale: Est de la RDC - L'Angola et la MONUSCO s'accordent sur le soutien au Mécanisme de vérification ad hoc renforcé

Le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, et la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies en République démocratique du Congo (RDC) et Cheffe de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la Stabilisation en RDC (MONUSCO), Bintou Keita, ont signé le 23 novembre à Luanda un protocole d'accord sur le soutien de la MONUSCO au Mécanisme de vérification ad hoc renforcé (MVA-R), lancé à Goma le 5 novembre dernier.

Dans le cadre du cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août 2024, indique un communiqué de la MONUSCO, l'accord prévoit le partage d'informations et des rapports de terrain.

« Ce mémorandum reflète l'engagement de l'Angola à collaborer avec des organismes internationaux afin de restaurer la paix en RDC, protéger son intégrité territoriale et contribuer à la sécurité régionale », a affirmé M. António.

Il a exprimé sa gratitude à la MONUSCO pour son soutien aux efforts diplomatiques multilatéraux menés par l'Angola afin de trouver une solution pacifique à la crise dans l'Est de la RDC.

Pour sa part, Mme Keita a réitéré l'engagement de la MONUSCO à soutenir la facilitation angolaise dans le cadre du processus de Luanda, et à accompagner toutes les initiatives politiques et diplomatiques visant à aboutir à une résolution pacifique de la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC et dans la région, afin de promouvoir une paix et un développement durables.

A cette occasion, la Cheffe de la MONUSCO a aussi appelé aussi toutes les parties impliquées à travailler de manière constructive et de bonne foi. Elle encourage également la communauté internationale à intensifier son soutien à la RDC et à la facilitation angolaise.