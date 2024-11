Afrique: CAN féminine 2024 - Les Lionnes à Kinshasa, à partir de lundi

Dakar — L'équipe nationale féminine de handball du Sénégal va quitter, lundi, Dakar, pour Kinshasa, où elle prendra part au Championnat d'Afrique des nations de la discipline prévu du 27 novembre au 7 décembre 2024.

Les Lionnes du Handall ont reçu, samedi, le drapeau national des mains de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, informe la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de handball.

"La ministre a prononcé des mots forts et espère de nous un très bon résultat. Elle souhaite nous voir revenir à la maison avec la coupe", a réagi Doungou Camara, héritière du capitanat de l'équipe, suite au départ de Awa Ndiaye, mettant fin à sa carrière internationale.

"Nous avons dans notre effectif beaucoup de jeunes joueuses, revenues en sélection. Leur intégration s'est très bien déroulée. Il ne reste plus qu'à affiner quelques enclenchements pour pouvoir affronter toutes les équipes qui se présenteront devant nous", a rassuré la joueuse de Stella Saint-Maur Handball, en France.

"Il ne faut pas partir avec des calculs. Nous allons traiter toutes les équipes de la même manière. Plus la compétition avancera, plus nous élèveront notre jeu pour aller le plus loin dans le tournoi", a soutenu l'arrière droite de 29 ans.

Douze équipes réparties en deux groupe de six participeront à cette 26e édition du Championnat d'Afrique de handball. Le Sénégal est logé dans la poule A, avec le Congo, l'Egypte, l'Algérie, le Cap-Vert et le Kenya. La poule B est composée de l'Angola, tenante du titre, de la RD Congo, de la Tunisie, de la Guinée, du Cameroun et de l'Ouganda

Le Sénégal hôte de la dernière édition de la CAN féminine de handball, tenue à Dakar du 9 au 19 novembre 2022, avait terminé à la quatrième place et s'était qualifié pour le championnat du monde de la discipline de 2023 au Danemark, en Norvège et en Suède. Pour la première fois de son histoire, l'équipe du Sénégal avait réussi à se qualifier au tour principal de la compétition mondiale.