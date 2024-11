Afrique Centrale: L'Angola et l'ONU discutent de la paix et de la sécurité dans les Grands Lacs

Luanda — La paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs ont été au centre de la réunion que le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, et l'envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU, Huang Xia, ont tenu samedi à Luanda.

Selon un communiqué du ministère des Relations extérieures, la rencontre a mis l'accent sur l'instabilité politique qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Pour les deux interlocuteurs, indique le document, la situation dans cette région de la RDC continue d'être considérée comme un sujet de grande préoccupation et nécessite une attention constante.

Le ministre angolais et l'envoyé spécial ont également parlé de la déclaration de Nairobi et de tous les efforts diplomatiques déployés, tant par le Président João Lourenço, en tant que « Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique », ainsi que d'autres facilitateurs pour le paix désignée par l'Union africaine.

Selon eux, la situation actuelle de paix, de sécurité et les conflits régionaux sont considérés comme des aspects qui nécessitent une réponse commune et adaptée, capable d'apporter des solutions pacifiques.

L'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs joue un rôle central dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable, marqués par les conflits armés, l'instabilité politique et les crises humanitaires.

Ses responsabilités consistent notamment à faciliter le dialogue régional et à promouvoir le dialogue et la coopération entre les États membres de la région, de même qu'à soutenir la mise en œuvre des accords de paix et des initiatives régionales.