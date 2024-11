Afrique: L'Éthiopie fait progresser ses efforts vers la mise en oeuvre de la ZLECA - Ministre d'État du commerce.

Addis Abeba — L'Éthiopie intensifie ses efforts pour la mise en oeuvre réussie de l'accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), a noté la ministre d'état du commerce et de l'Intégration régionale, Yasmin Wohabrebbi.

Yasmin, ministre d'état, a souligné que les réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie créent un environnement favorable à la mise en oeuvre réussie de l'accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Après avoir ratifié la ZLECA en 2019, l'Éthiopie a élaboré une stratégie nationale pour intégrer l'accord dans son économie.

L'Éthiopie a réalisé d'importantes réformes économiques, notamment dans les secteurs de la finance, des télécommunications et de l'import/export, qui contribuent à améliorer l'intégration commerciale. Le gouvernement fait progresser la mise en oeuvre de la ZLECA par le biais de diverses initiatives, notamment le renforcement des capacités et la sensibilisation des parties prenantes, visant à domestiquer efficacement l'accord.

Yasmin a noté que la réforme économique plus large est un coup de pouce majeur pour le climat économique de l'Éthiopie et profitera particulièrement au secteur commercial. Les réformes macroéconomiques revitalisent le commerce d'exportation du pays et créent un environnement propice à la participation à la ZLECA. Elle a réaffirmé que tous les préparatifs sont en place pour garantir que l'Éthiopie puisse pleinement tirer parti de l'accord de la ZLECA.

La stratégie nationale de mise en oeuvre de la ZLECA est une étape cruciale vers le succès de l'accord, non seulement pour la croissance économique de l'Éthiopie, mais aussi pour faire progresser l'intégration régionale et la prospérité à travers l'Afrique. Yasmin a souligné le rôle actif de l'Éthiopie dans la ZLECA depuis sa création et l'importance de mettre pleinement en oeuvre l'accord pour favoriser l'intégration économique à travers le continent.

En tant que porte d'entrée stratégique pour le commerce africain et mondial, l'Éthiopie est bien placée pour bénéficier de la ZLECA, qui vise à stimuler le commerce intra-africain et à améliorer la position commerciale mondiale de l'Afrique.

La ZLECA est un élément clé de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui vise à accélérer le commerce régional et à renforcer la présence commerciale mondiale de l'Afrique.