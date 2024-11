Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Albanie, Allemagne, Angleterre, Belgique et Bulgarie)

Allemagne, 11e journée, 1re division

Augsbourg et Chrislain Matsima, titulaire, subissent la loi d'Harry Kane, auteur d'un triplé. Le Bayern Munich l'emporte ainsi 3-0.

Allemagne, 20e journée, 4e division, groupe Nord

Deuxième but consécutif pour Aurel Loubongo Mboungou, sorti du banc à la 56e pour inscrire le second but de son équipe à la 67e. Grâce à cette réalisation, sa 3e de la saison, Oldenbourg arrache le point du nul face au Phoenix Lubeck (2-2).

Angleterre, 16e journée, 2e division

Burnley s'impose sur le terrain de Bristol (1-0). Remplaçant face à son ancien club, Han-Noah Massengo est entré à la 84e.

Angleterre, 17e journée, 3e division

Northampton est tenu en échec par Cambridge (0-0). William Hondermarck est entré à la 74e.

Huddersfield Town bat Charlton 2-1. Sans Loïck Ayina, non retenu.

Belgique, 15e journée, 1re division

Senna Miangué était de retour dans le groupe du Cercle de Bruges, battu chez le Standard de Liège (0-1).

En phase de reprise, Mark Mampassi n'était pas dans le groupe de Courtrai, qui se déplaçait à Westerlo ce dimanche soir.

Belgique, 12E journée, 2e division

Remplaçant au coup d'envoi, Christ Makosso est entré à la pause, alors que le RWDM était mené 0-2 par Waasland-Beveren. Les Molenbeekois n'ont plus encaissé de but, mais n'en ont pas marqué non plus.

Liège s'incline sur la pelouse du Patro Esiden (0-2). Sans Yannick Loemba, absent de la feuille de match.

Bulgarie, 16e journée, 1re division

Ryan Bidounga était titulaire lors du naufrage du CSKA 1948 face à Beroe (0-4). S'il couvre Teixera sur le 3-0, il a effectué plusieurs bonnes interventions.