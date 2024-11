communiqué de presse

Le Centre Africain de Contrôle et de Prévention des Maladies (Africa CDC) salue l'action décisive du gouvernement des États-Unis de lever l'avis sanitaire de niveau 3 (« Reconsidérer les voyages non essentiels ») concernant la maladie de Marburg au Rwanda, initialement émis le 7 octobre 2024.

Cet avis, assimilé à une interdiction de voyager, a non seulement restreint les déplacements des citoyens américains vers le Rwanda, mais a également porté un coup économique significatif au pays alors qu'il mobilisait ses ressources pour faire face à cette épidémie complexe et à haut risque.

Cette décision met en lumière les réalisations remarquables du Rwanda quant à son leadership exceptionnel et sa gestion innovante pour contenir l'épidémie de Marburg, affirmant l'engagement inébranlable du pays à protéger la santé publique et à restaurer la confiance en Afrique et dans le monde.

Dans un acte de transparence sans précédent, le Rwanda a déclaré l'épidémie de Marburg le 27 septembre 2024, identifiée par la suite comme une maladie zoonotique d'origine animale (chauves-souris). Reconnaissant la menace grave posée par le virus de Marburg, avec un taux de mortalité potentiel dépassant 80 % en l'absence de contrôle, Africa CDC s'est mobilisé immédiatement. En moins de 24 heures après la déclaration, plus de 30 experts en santé publique, accompagnés de ressources critiques, ont été déployés pour soutenir les efforts de réponse du Rwanda.

Les contributions d'Africa CDC ont inclus la décentralisation d'un réseau de laboratoires efficace, le renforcement des systèmes de surveillance et l'amélioration des stratégies d'engagement communautaire, qui ont toutes renforcé la capacité du Rwanda à mener une réponse robuste et coordonnée.

À la tête de ces efforts, le Directeur Général d'Africa CDC a donné un exemple puissant de leadership en priorisant les crises sanitaires urgentes en Afrique par rapport aux grandes réunions internationales telles que le Sommet mondial de la santé, le G20, la COP29, entre autres. Le Directeur Général s'est concentré sur le soutien direct, visitant le Rwanda à quatre reprises en deux mois pour travailler étroitement avec le Président Paul Kagame, le Ministre de la Santé Dr Sabin Nsanzimana, et d'autres acteurs clés. Cet engagement indéfectible a été déterminant pour garantir que l'épidémie de Marburg reste confinée aux frontières du Rwanda, empêchant toute propagation régionale ou internationale.

« L'engagement indéfectible d'Africa CDC a été déterminant pour garantir que l'épidémie de Marburg reste confinée aux frontières du Rwanda, empêchant toute propagation régionale ou internationale », a déclaré le Ministre de la Santé, Dr. Sabin Nsanzimana.

Reconnaissant les progrès extraordinaires du Rwanda, le Directeur Général a officiellement fait appel au gouvernement américain dans une lettre adressée au Secrétaire américain à la Santé et au Directeur de US CDC, transmise via l'Ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union Africaine le 18 novembre 2024. La lettre a mis en évidence la gestion exemplaire de l'épidémie par le Rwanda et appelé à une réévaluation et à la levée de l'avis de voyage de niveau 3.[1]

Conformément aux directives de l'OMS, Africa CDC continuera de soutenir le Rwanda dans la surveillance et la préparation à la déclaration officielle de la fin de l'épidémie de Marburg, prévue le 12 décembre 2024, après 42 jours sans nouveaux cas confirmés depuis le 30 octobre 2024.

Africa CDC exprime sa gratitude aux Chefs d'État africains et leurs gouvernements, aux différents leaders et aux communautés pour leur confiance et leur soutien constants. Il souligne également l'importance cruciale de la solidarité mondiale, de la coopération et de la confiance mutuelle, plaidant contre l'utilisation des interdictions de voyager comme mécanisme de réponse principal lors des crises sanitaires.

Les États-Unis restent un partenaire vital dans le secteur de la santé en Afrique. Africa CDC s'engage profondément à renforcer ce partenariat et à favoriser des alliances avec les États-Unis et d'autres parties prenantes mondiales pour améliorer les systèmes de santé en Afrique afin de répondre efficacement aux épidémies, tout en réaffirmant, à la lumière des leçons tirées de la COVID-19, que personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas.

Enfin, Africa CDC fait écho à l'appel du Président Kagame pour une mobilisation durable des ressources afin de soutenir les institutions sanitaires africaines dans sa lettre adressée aux Chefs d'État africains le 7 Novembre 2024. Une réunion clé le 14 février 2025 à Addis-Abeba réunira des Chefs d'État africains, des leaders du secteur privé et des philanthropes, ainsi que divers partenaires mondiaux, pour discuter de solutions de financement à long terme pour Africa CDC, l'Agence Africaine des Médicaments (AMA), l'AUDA-NEPAD, et les systèmes de santé du continent.

Ensemble, nous continuerons à bâtir une Afrique résiliente et autonome, protégeant la santé de 1,4 milliard d'Africains tout en contribuant à la sécurité sanitaire mondiale.