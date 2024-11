Angola: Ouverture du premier forum de la diaspora angolaise aux Pays-Bas

Luanda — Le renforcement des liens et le partage des connaissances pour une diaspora forte et unie ont été les thèmes débattus lors du premier forum de la diaspora angolaise aux Pays-Bas, ouvert samedi, à Rotterdam, par le secrétaire d'Etat aux Communautés angolaises à l'étranger et à la Coopération internationale, Domingos Vieira Lopes.

Dans son discours, le secrétaire d'État a félicité le consulat pour cette initiative innovante et exemplaire et a souhaité qu'elle soit reproduite par les différents postes consulaires.

L'événement, a-t-il poursuivi, représente une étape importante dans la promotion d'un dialogue continu et le renforcement des relations entre l'Angola et ses citoyens à l'étranger, réaffirmant l'engagement du gouvernement à valoriser et à soutenir les communautés angolaises dans le monde entier.

Il a souligné l'importance des connaissances et de l'expérience acquises par les membres de la diaspora, affirmant que leur contribution au développement de l'Angola ne doit pas se limiter au retour, mais peut également être renforcée par des partenariats visant à attirer les investisseurs et à diversifier l'économie du pays.

Sous les auspices du Consulat général d'Angola à Rotterdam, l'événement a réalisé divers débats sur des questions brûlantes au sein de la diaspora angolaise, telles que l'intégration sociale, l'esprit d'entreprise, l'échange et la coopération universitaires et la préservation culturelle, dans le but de renforcer les liens entre l'Angola et sa diaspora.