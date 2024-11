Burkina Faso: Santé oculaire - La Fondation BOA offre des tests de vue gratuits aux élèves

La Fondation Banque of Africa (BOA) en partenariat avec l'opticien Lapaire Burkina Faso a organisé, du 11 au 22 novembre 2024, à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, une campagne de dépistage oculaire au profit des élèves de six établissements scolaires.

Les problèmes de vision constituent un obstacle majeur à l'apprentissage et à la réussite scolaire des enfants. C'est le constat que fait la Fondation Banque of Africa (BOA). Pour y remédier, elle a mené en collaboration avec l'opticien Lapaire Burkina Faso, une campagne de dépistage oculaire gratuit au profit des élèves de six établissements scolaires de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou.

A Bobo-Dioulasso, c'était du 11 au 15 novembre et celle de Ouagadougou, du 18 au 22 novembre 2024. Selon la coordinatrice nationale de la Fondation BOA au Burkina Faso, Paule Sanou, cette campagne visait à tester la vue de plus de 2 150 élèves afin de leur apporter l'assistance et les équipements d'optique nécessaires à leur réussite scolaire et leur épanouissement personnel.

« Mais, nous sommes à 3 273 enfants déjà dépistés, à la date du 22 novembre. Ainsi, les élèves concernés ont effectué leur consultation ophtalmologique auprès d'un ophtalmologue. Ceux présentant un problème de vue nécessitant des lunettes correctrices ont été pris en charge par Lapaire », a indiqué la Coordinatrice nationale de la fondation.

Pour Mme Sanou, leur objectif a été atteint parce que 12 à 15% des pathologies ont été découvertes. Les plus sérieuses ont été redirigées vers les centres plus adaptés. « Nous reviendrons dans les jours prochains pour la distribution des lunettes correctrices aux élèves concernés », a-t-elle souligné.

Des verres correcteurs gratuits

A cet effet, Jean Marc Christian Kaboré, élève en classe de 6e au lycée Sig-Nonghin sise au quartier Marcoussis de Ouagadougou, a été dépisté et pour l'heure son état de santé oculaire est bon. Une campagne qu'il a appréciée. Car, « c'est une première pour moi de faire un test de vue. Je suis désormais situé sur mon état », a-t-il ajouté.

Et le proviseur du lycée, Mousptaha Ky, de remercier les initiateurs de la campagne. « Les parents de bon nombre d'élèves ont des revenus limités. Savoir que son enfant a pu bénéficier d'un test de vue gratuit en plus de lunettes correctrices, c'est vraiment un ouf de soulagement pour eux. Aussi, cela va garantir à ces élèves une meilleure qualité d'apprentissage et leur offre la même chance de réussite », a-t-il estimé.

Le responsable marketing de Lapaire, Boris Kaboré, a soutenu que sa structure profite de cette campagne pour sensibiliser les enfants et les parents à l'importance d'une bonne santé visuelle dans leur quotidien afin que tous aient les informations nécessaires pour préserver leur vue. Lapaire est une lunetterie présente dans 6 pays d'Afrique et dispose de 14 agences au Burkina.

« Notre vision est de permettre à la majorité des populations d'avoir des lunettes correctrices sans se ruiner. Pour ce faire, nous avons réduit les prix à partir de 19 000 F CFA pour permettre à tous ceux qui sont dans le besoin de s'en procurer. Aussi, les tests de vue sont gratuits pour permettre à la population de savoir l'état réel de leur santé oculaire », a renchéri le responsable marketing. De ses dires, la même campagne est organisée au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger et au Sénégal.