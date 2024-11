Burkina Faso: Vers une harmonisation des documents de voyage et d'identité

Les ministres chargés de la Sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont rencontrés, le 22 novembre 2024, à Bamako, pour valider les spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d'identité afin de favoriser la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace de l'Alliance des Etats du Sahel.

Les documents de voyage et d'identité que sont les passeports et les cartes nationales d'identité seront bientôt harmonisés au sein des pays membres de l'Alliance des Etats du Sahel (AES). Cela, afin de favoriser la libre circulation des personnes et des biens dans une dynamique d'intégration plus poussée, conformément à la vision des Autorités des trois pays.

Cette rencontre qui a été présidée par le général de division, Daoud Ali Mohammedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Mali, a connu la participation du commissaire divisionnaire de police, Mahamadou Sana, ministre de la Sécurité du Burkina Faso et le général de brigade, Mohamed Toumba, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, de la République et de l'Administration du territoire du Niger.

« À la suite de la cérémonie d'ouverture, les ministres ont entendu la présentation du rapport des experts et ont procédé à l'examen et à la validation des spécifications techniques harmo-nisées des documents de voyage et d'identité de la Confédération des Etats du Sahel », indique le communiqué final ayant sanctionné la rencontre.

Selon le document, en marge de la rencontre, les trois Ministres ont échangé sur le contexte géopolitique et examiné la situation sécuritaire dans l'espace AES. Ils ont ainsi salué les succès significatifs enregistrés par les Forces de sécurité des trois pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les trafics en tout genre. Ils ont saisi également cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées par le fait du terrorisme. Ces documents, validés, devront être mis à la disposition des différents chefs d'Etat de la confédération.