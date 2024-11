Sénégal: Législatives anticipées - Ayib Daffé analyse les résultats

Invité de l'émission Objection du dimanche 24 novembre, le député Mouhamed Ayib Daffé est revenu sur les résultats des élections législatives anticipées du 17 novembre dernier, donnant son parti largement vainqueur de ce scrutin. Dans cet exercice, le mandataire national de PASTEF a fait une analyse de la baisse des résultats notée dans son parti, comparée à l'élection présidentielle de mars dernier.

La commission nationale de recensement des votes a proclamé, mercredi 20 novembre, les résultats officiels provisoires issus des urnes pour les élections législatives anticipées du 17 novembre dernier. Ces résultats d'après la CNRV, donnent largement vainqueur le parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko, avec 1 991 770 électeurs soit 54,97%, suivi de Takku-Wallu qui a engrangé 531 soit 14,62%. Toutefois, au regard de ces chiffres comparés à la présidentielle, il manque 442 981 d'électeurs. Une baisse répartie sur les différentes listes que le mandataire national de PASTEF, Mohamed Ayib Daffé tente de justifier par le taux de participation qui est au-dessous des 50%, comparé à l'élection présidentielle dernière qui tournait autour de 60%.

L'invité de l'émission Objection indique toutefois, que « la baisse est beaucoup moins importante pour PASTEF que pour les autres listes». Parce que, explique Mouhamed Ayib Daffé, « en valeur relative, nous avons réussi à améliorer légèrement notre score de la présidentielle. Lors de la présidentielle on avait 54, 28%, on est aujourd'hui à 54,97% »

Poursuivant son analyse, le député et mandataire national de PASTEF explique : « On avait 2 400 000 voix, le suivant avait près d'un 1 600 000. Il y avait un écart de 800 000. Mais là, on a près de 2 000 000 de voix, le second est à 500 000. Donc un écart de 1 500 000 voix. »

L'autre élément brandi dans son analyse, c'est par rapport aux départements gagnés. Sous ce point, rappelle-t-il, « On n'avait, lors de la présidentielle, gagné à l'intérieur du pays que 29 départements, là, on est à 40 départements, soit onze départements de plus que lors de la présidentielle », a-t-il fait remarquer. Ayib Daffé est aussi revenu sur les défaites enregistrées par son parti dans quelques départements comme Gossas où le PASTEF avait gagné lors de l'élection présidentielle.

Et d'indiquer : « On l'avait gagné mais très légèrement. Il y avait une différence de 5% entre nous et le candidat Amadou Ba à l'époque à Gossas et effectivement pour cette fois-ci, on l'a perdu », a-t-il concédé avant d'assurer qu'ils tireront les leçons de cette déroute.

Contrairement au département de Gossas, PASTEF assure une nette amélioration à Matam, à Podor et en Afrique centrale, selon l'honorable député, par ailleurs mandataire national du parti PASTEF-Les Patriotes. De l'avis de M. Daffé, « Ils sont en train de basculer. Ils sont dans une dynamique où eux ils sont en recul par rapport à leur score de la présidentielle. » La preuve, dit-il, « si vous prenez leurs chiffres, Macky-Amadou Ba avaient réalisé un chiffre de 1 600 000 environ en 2024.

Vous prenez la coalition Takku Wallu et vous rajoutez à la coalition Jamm ak Njariñ, ils n'arrivent pas à avoir 900 000 électeurs alors qu'ils étaient à 1 600 000. » Aussi, ajoute-t-il, « Quand vous les prenez aussi en valeur relative, là où ils avaient 36% environ lors de la présidentielle avec le seul candidat Amadou Ba, en valeur relative avec Macky Sall, ils sont à moins de 24% », a soutenu le député. Pour toutes ces raisons, affirme-t-il, « la dégringolade est constante dans l'opposition. Depuis la présidentielle, c'est une érosion importante en termes de voix aussi bien en valeur absolue qu'en valeur relative. Alors que pour nous, c'est une progression », conclut-il.