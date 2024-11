Gabon: La victoire du Oui au référendum saluée par l'Union Pour la République

Le plébiscite du Oui au référendum du 16 novembre dernier trouve son appui auprès de plusieurs acteurs et formations politiques. L'Union Pour la République (UPR) n'a pas manqué de saluer la large victoire du Oui, tout en remerciant les partisans du Non pour leur participation active et leur contribution constructive tout au long du processus. C'était au cours d'une conférence de presse animée par Jeff Gaël Roméo Apanga, Vice-Président chargé de mission et des relations des mouvements et associations jeunesse de l'Union Pour la République (UPR), ce samedi 23 novembre 2023 à Libreville, capitale gabonaise.

Le triomphe du Oui au référendum du 16 novembre dernier a été salué et célébré par les hommes et des femmes qui ont participé au plébiscite. L'Union Pour la République (UPR), chère à Gervais Oniane, Haut-Représentant Personnel du Chef de l'État, Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, se réjouit de cette large victoire du Oui sur le Non. "Ce résultat est une preuve de la maturité politique de notre nation et de l'engagement de la société civile dans la construction d'un Gabon nouveau. C'est pourquoi" à fait savoir Jeff Gaël Roméo Apanga, Vice-Président du parti.

Poursuivant ses propos et tout en saluant la victoire, il a tenu à exprimé, au nom du parti, sa gratitude ) l'endroit des 22000 membres de cette formation politique ayant respecté la consigne en faveur du Oui. "Il nous a paru nécessaire de saluer le vote républicain accompli par les uns et les autres, afin d'écrire l'histoire du Gabon nouveau en lettres capitales et ce au côté du parti l'Union Pour la République, dont l'engagement auprès des plus Hautes Autorités de la Transition est sans faille." souligne t-il.

Usant de son élégance politique, Jeff Gaël Roméo Apanga a toutefois remercié les partisans du "NON" pour leur participation active et leurs contributions constructives tout au long du processus. "Leur engagement a permis de soulever des questions pertinentes, ce qui a enrichi le débat et renforcé le contenu final du projet proposé. C'est grâce à cet échange démocratique, où toutes les opinions ont été entendues, que nous avançons aujourd'hui avec une Constitution mieux adaptée aux défis de notre pays et à la diversité des attentes de nos concitoyens. "a t-il reconnu, en guise de fair-play politique.

Aussi, le Vice-Président du parti n'a t-il pas manqué de relever que l'abstention n'est pas une bonne option, elle est une méconnaissance des enjeux. Pour ce qui est du référendum du 16 novembre dernier, il affirme sans ambages, qu'elle n'est nullement le rejet du texte constitutionnel. "C'est une défaite cuisante pour les partisans du non" lâchera t-il. Il affirmera que l'Union Pour la République va accompagner les actions du Président et du Comité pour la transition et la restauration des institutions.