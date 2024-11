Congo-Kinshasa: Congo Fashion week veut ressortir la créativité des jeunes congolais

Depuis samedi 23 novembre, la Semaine congolaise de la mode (Congo Fashin week) a ouvert ses portes à Kinshasa. Le thème choisi pour cette année est "wolo" (traduisez Or, en français), qui symbolise la richesse de la RDC.

Plusieurs personnalités congolaises, dont des musiciens et comédiens, ont répondu présent à l'ouverture de cette activité culturelle.

Habillés tous en noir doré, les mannequins arrivent sur le tapis rouge pour présenter les différents styles de vêtements à l'assistance dans la salle.

Châtrack Lutumba, chargé de communication de DRC Fashion Week explique l'objectif de cette soirée.

« Cet évènement a pour but vraiment de ressortir la créativité des jeunes congolais. On est déjà créatif à la base. Mais on n'a pas de plateforme pour s'exprimer, parce que les plateformes dans la mode sont très sélectives. Mais cette initiative, qui est une initiative jeune, a pour but de mettre en valeurs tous les jeunes créateurs, tout le jeune talentueux qui n'a pas cette faciliter d'entrée dans le secteur de la mode, qui est très select ».

Le mannequinat est un art naturel. Eunice Yaosiya, mannequin professionnel, encourage les jeunes de croire en eux pour aller de l'avant. « A ceux qui ont toujours voulu se lancer dans la mode, allez-y, foncez ! Il faut toujours croire en son rêve. Ça peut aller jusqu'aux étoiles », lance-t-elle.

L'Afrique a fait des avancées significatives aujourd'hui dans le secteur de la mode, souligne Lydia Sarah El Halw, une invitée à la cérémonie :

"Je suis très heureuse aussi qu'on parle de la RDC pour des raisons heureuses. C'est un changement qui est vraiment bienvenu. Et en ce qui concerne l'évolution de la mode depuis dix ans, on commence à voir en Afrique des fashion Week, qui se créent à Lagos, à Dakar... Il est plus temp pour que la RDC sa place dans la mode africaine ».

Lancée en 2020, la DRC Week Fashion en est cette année est à sa IVeme édition.