Le gouvernement de la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement ont signé, le 20 novembre 2024, un protocole d'accord pour accueillir les Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque à Abidjan, siège de l'institution

Selon un communiqué de presse, les Assemblées se tiennent chaque année sur la base d'une rotation entre les pays membres. Lors des dernières réunions organisées à Nairobi, au Kenya, en mai dernier, le Conseil des gouverneurs avait adoubé la proposition de la Côte d'Ivoire d'accueillir l'événement en 2025. L'évènement, qui couvre à la fois la 60e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement et la 50e Assemblée du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe pour les pays à faible revenu, se tiendra du 26 au 30 mai 2025.

«Le protocole d'accord définit le cadre juridique et organisationnel des prochaines Assemblées annuelles et marque une étape importante dans ses préparatifs. Il a été signé, par Nialé Kaba, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, et gouverneure de la Banque pour la Côte d'Ivoire et, par Vincent O. Nmehielle, secrétaire général du Groupe de la Banque africaine de développement », explique-t-on dans le document.

« La réussite des Assemblées annuelles 2025 exige la mobilisation de tous les acteurs politiques, économiques, sociaux et institutionnels. À cet effet, nous nous engageons, à travers ce protocole, à offrir un cadre organisationnel exemplaire qui reflète non seulement l'hospitalité légendaire de notre pays, mais également la promotion des valeurs de coopération et d'unité africaine », a déclaré Mme Kaba.

« Je suis particulièrement heureux de constater qu'à la suite de la première mission préparatoire qui a eu lieu du 17 au 20 septembre 2024, nos équipes ont réussi à produire un protocole d'accord de haute facture dans les délais impartis. J'aimerais saisir l'occasion pour féliciter les différents groupes de travail pour ce résultat, mais également les encourager à continuer dans cette lancée », a souligné M. Nmehielle. Il a également salué et remercié, au nom du président du Groupe de la Banque, M. Akinwumi Adesina les autorités ivoiriennes pour leur soutien constant à la Banque.

Les Assemblées annuelles constituent l'événement statutaire le plus important du Groupe de la Banque africaine de développement. Elles permettent aux Conseils des gouverneurs, représentant les 81 pays membres du Groupe de la Banque, et à la direction de passer en revue les activités de l'institution au cours de l'année précédente et d'adopter des résolutions sur des décisions clés visant à faire avancer les programmes de développement en Afrique.

Pour la ministre, « ces Assemblées ne sont pas seulement une occasion de dresser le bilan des réalisations et des défis économiques de l'Afrique, mais elles constituent également une plateforme stratégique pour dessiner les contours du développement de notre continent dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques et des mutations socio-économiques ».

L'édition 2025 se déroulera dans un contexte très singulier car elle sera marquée par l'élection d'un nouveau président du Groupe de la Banque en remplacement de M. Adesina qui termine son deuxième et dernier mandat. Le 29 mai 2025, le Conseil des gouverneurs, aura la lourde tâche d'élire le prochain président du Groupe de la Banque pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. « Étant donné le caractère éminemment politique de ce processus, nous devons nous attendre à une forte participation », a souligné le secrétaire général de la Banque.

Les Assemblées annuelles attirent chaque année plus de 3000 délégués, parmi lesquels des gouverneurs et administrateurs de l'institution, des représentants des partenaires du développement, des philanthropes, des institutions universitaires et de recherche, des responsables du secteur privé, des acteurs de la société civile, des médias ainsi que les membres de la direction et le personnel de la Banque.

Pour le secrétaire général, organiser les Assemblées annuelles à Abidjan comprend de nombreux avantages : « Abidjan est notre port d'attache [et] y organiser les Assemblées sera comme jouer un match à domicile. La dernière Coupe d'Afrique des nations de football nous a appris que cela pouvait constituer une source de motivation et de détermination », a-t-il dit, en référence au sacre des Éléphants, l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN organisée à domicile.

« Deuxièmement, Abidjan offre des infrastructures et facilités ainsi qu'un personnel qualifié pour accueillir de grands événements. Et troisièmement, la Banque a toujours bénéficié de la coopération franche et entière de la Côte d'Ivoire à chaque fois que cette dernière a accueilli les Assemblées annuelles », a conclu M. Nmehielle. La ministre a exhorté toutes les parties prenantes à unir leurs efforts en vue de la réussite totale de l'événement, « non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'ensemble du continent africain ».