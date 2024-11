Ile Maurice: Femmes ministres et «junior ministers»

Pour la parité, il faudra repasser. Le nouveau Cabinet compte deux femmes sur les 24 ministres et quatre «Junior ministers» sur les 10 qui ont prêté serment.

Jyoti Jeetun : «Renforcer les opportunités de collaboration pour développer une vision commune de l'avenir»

Nouvellement nommée ministre des Services financiers et de la Planification économique, Jyoti Jeetun affirme son intention de travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes pour tracer un avenir prometteur. «C'est pour explorer et renforcer des parties prenantes afin d'explorer et de renforcer les opportunités de collaboration pour développer une vision commune de l'avenir», dit-elle.

L'ancienne CEO du Sugar Investment Trust et du Groupe Mont Choisy, élue en deuxième position au n°16 (Vacoas - Floréal), met en avant la nécessité de refonder les bases économiques du pays. «Le moment est venu de reconstruire les fondations ébranlées de notre pays, afin de le préparer pour les 50 prochaines années. Je vais désormais concentrer toute mon énergie sur le respect de nos engagements envers nos électeurs et la nation», ajoute-t-elle.

Arianne Navarre-Marie : «Les droits de toutes les personnes seront respectés»

D'origine chagossienne, l'ancienne journaliste et enseignante, Arianne Navarre-Marie, revient à un ministère qu'elle connaît bien. Déjà ministre des Droits de la femme, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille de 2000 à 2005, la membre du Mouvement militant mauricien (MMM), élue dans la circonscription n°1 (Grand River North West-Port Louis West), a été nommée ministre de l'Égalité des Genres et du Bien-être de la Famille.

Elle a également mis l'accent sur l'inclusion et l'égalité dans son approche : «Dans le passé, des hommes victimes de violence domestique nous ont approchés avec confiance pour être protégés. Cette fois aussi, nous veillerons à ce que les droits de toutes les personnes soient respectés et traités de manière égale.»

Karen Foo Kune-Bacha : «Lutter contre la drogue en offrant aux jeunes une alternative saine»

Députée de la circonscription n°20 (Beau Bassin-Petite Rivière) et ancienne joueuse de badminton, Karen Foo Kune-Bacha a été nommée «Junior Minister». Portée par son expérience sportive, elle se dit déterminée à relever les nombre défis qui attendent le secteur.

«Il y a de nombreux talents qui, malheureusement, ne trouvent pas d'autonomie, et trop de jeunes ont dû abandonner le sport», déplore-t-elle. Elle estime que «la culture du sport est une vitrine de la société mauricienne à l'échelle internationale et ne se limite pas à donner aux élites sportives la reconnaissance et l'encadrement qui leur sont dus.»

Plaidant pour une démocratisation de l'activité physique, Karen Foo Kune-Bacha insiste sur l'importance d'encourager davantage de femmes à pratiquer un sport et de sensibiliser toute la population à ses bienfaits, tant pour la santé physique que mentale. «Cela fait partie intégrante de notre lutte contre la drogue, en offrant aux jeunes une alternative saine», dit-elle.

Anishta Babooram : Priorité à la lutte contre la violence domestique et au bien-être des famille

Nommée «Junior Minister» de l'Égalité des Genres et du Bien-être de la Famille, Anishta Babooram place la lutte contre la violence domestique, ainsi que le bien-être des enfants et des familles, au coeur de son action.

«La violence domestique, les enfants et les moyens de consolider les familles sont nos priorités», affirme-t-elle. Elle souligne également la nécessité d'améliorer les structures d'accueil, comme les crèches et les refuges, tout en reconnaissant l'ampleur de la tâche à accomplir.

«Il y a un travail important à faire, mais d'abord, nous allons nous asseoir et discuter avec le ministre, qui possède une grande expérience, pour définir la meilleure façon d'aller de l'avant.»

Véronique Leu-Govind : «J'ai toujours été aux côtés des artistes»

Nommée «Junior Minister» des Arts et de la Culture, Véronique Leu-Govind, présidente du parti Nouveaux Démocrates (ND), met l'accent sur l'importance de relancer et de promouvoir l'art et la culture à Maurice.

«L'ancien ministre n'a rien fait dans ce sens, même pour la culture», dit-elle, tout en soulignant la nécessité de sensibiliser la population, notamment les enfants, à leurs arts et à leur culture.

«J'ai toujours été aux côtés des artistes, et c'est un gros travail à faire. Mais, je suis certaine que nous le ferons d'une bonne manière», affirme-t-elle.

Joanna Bérenger: Junior minister de l'environnement

Joanna Bérenger, présidente de la commission Développement durable du MMM et militante de longue date en faveur de l'environnement, occupe désormais le poste de ministre déléguée à l'Environnement.