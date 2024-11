Maroc: SIB 2024 - Appel à concilier durabilité environnementale et exigences économiques en matière de production des matériaux de construction

El Jadida — Des experts, industriels et chercheurs se sont réunis, vendredi à El Jadida, dans le cadre d'une conférence pour explorer des solutions conciliant durabilité environnementale et exigences économiques en matière de production des matériaux de construction.

Organisée par la Fédération des Industries des Matériaux de Construction (FMC), dans le cadre de la 19ème édition du Salon International du Bâtiment (SIB, 20-24 novembre), la rencontre s'est axée sur deux enjeux cruciaux : la décarbonation et le stress hydrique.

Dans ce contexte, les intervenants ont unanimement insisté sur l'importance d'une prise de conscience collective et d'actions concrètes pour rendre le secteur plus durable et respectueux de l'environnement.

Ils ont également souligné l'urgence de repenser les méthodes de production des matériaux de construction afin de relever les défis environnementaux à l'échelle mondiale.

A ce titre, Abdelilah Chater, expert en décarbonation, a présenté les efforts du secteur cimentier marocain pour réduire son empreinte carbone, mettant en avant des initiatives telles que l'utilisation de combustibles alternatifs et l'intégration de technologies innovantes pour aligner la production sur les objectifs climatiques.

"Depuis plusieurs décennies, la profession s'engage activement dans des initiatives visant à contribuer à l'effort national de décarbonation, notamment à travers le recours aux énergies renouvelables et l'intégration d'alternatives énergétiques", a-t-il souligné.

Autre problématique majeure, le stress hydrique a été abordé par un expert en la matière, Walid Jaafar. Il a expliqué comment une gestion rationnelle de l'eau peut être intégrée dans la conception et la construction des infrastructures.

"Ces pratiques sont particulièrement pertinentes dans les régions où la rareté de l'eau menace de nombreuses industries, y compris celle des matériaux de construction", a-t-il expliqué.

Ben Yeggou Saleh, représentant de l'Établissement d'exécution des travaux réalisés en matériaux locaux en Mauritanie, a, pour sa part, évoqué des pistes concrètes pour allier innovation, durabilité et compétitivité économique.

"La Mauritanie aspire à créer des logements écologiques et durables. Cette démarche vise non seulement à répondre aux enjeux environnementaux, mais également à stimuler la création d'emplois et à promouvoir le transfert de savoir-faire", a-t-il déclaré.

Cette édition du SIB, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, réunit les principaux acteurs nationaux et internationaux du secteur de la construction et des travaux publics, mettant l'accent sur les innovations, les tendances et les défis de l'industrie.

Le SIB 2024 est organisé par le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, en partenariat avec l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), la Fédération des Industries des Matériaux de Construction (FMC) et la Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics (FNBTP).