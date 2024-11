Tunisie: Le CSS et l'ASG tirent - Leur épingle du jeu !

Les Sfaxiens retrouvent, enfin, le chemin de la victoire après quatre matchs nuls. Les Gabésiens ont fait une bonne affaire, aussi, en s'imposant à domicile face aux Cabistes.

Le Portugais Alexandre Santos a été sans doute un homme heureux, hier après-midi. L'entraîneur du CSS voit, enfin, le bout du tunnel, en renouant avec la victoire après quatre matchs nuls. Une nette victoire, du reste, remportée à domicile devant l'UST sur le score de 2 à 0.

L'Albanais Rubi Hebaj a ouvert tôt le score en transformant un penalty à la 15'. Et vers la fin de la période initiale, Haythem Laâyouni a conforté cet avantage en doublant la mise à la 40'. Les Sfaxiens ont su gérer leur ascendant en seconde mi-temps, s'offrant une précieuse victoire venue à temps au moment même où le doute s'est installé, à même de frôler la crise de résultats. Quant aux Tataouinois, ils continuent à manger leur pain noir. Lanterne rouge, l'UST ne fait que s'enfoncer d'une journée à une autre. Ça se complique de plus en plus.

Étriquée, mais précieuse...

Un autre club a tiré son épingle du jeu, hier, réalisant par la même une bonne affaire, à savoir l'ASG qui a remporté une victoire étriquée mais précieuse en s'imposant à domicile face au CAB. Hussein Mansour a ouvert le score pour l'ASG à la 18' avant que Abdou Seydi ne permette au CAB de revenir dans le match au début de la deuxième mi-temps, précisément à la 63'.

La joie des Cabistes n'a duré qu'une dizaine de minutes avant que Mohamed Camara ne redonne de nouveau l'avantage aux siens (71'). Cette fois-ci, les Gabésiens ont su préserver leur ascendant jusqu'au sifflet final.

Au Stade Chedly-Zouiten, la JSO a été moins chanceuse que le CSS et l'ASG puisqu'elle a été tenue en échec par l'ESMétlaoui (0-0). Un résultat nul qui arrange plutôt les affaires des Miniers qui continuent à ramasser des points, réussissant peu à peu à s'éloigner de la zone dangereuse.

Pour la JSO, elle est bien loin de l'équipe de début de saison. Le nouveau promu ne fait plus parler de lui comme à ses débuts parmi l'élite. Toutefois, le compteur est en train de marquer des points, et c'est ce qui compte le plus.

Résultats

CSS-UST : 2-0

ASG-CAB : 2-1

JSO-ESM : 0-0