Tunisie: Le pays participe à la 28e Conférence Mondiale de l'Investissement à Riyad

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, participe du 25 au 28 novembre 2024, aux travaux de la 28e de la Conférence Mondiale de l'Investissement, qui se déroule à Riyad, en Arabie Saoudite. Il est accompagné de la présidente de l'Instance Tunisienne de l'Investissement et du directeur général de l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA).

Cet événement, organisé en partenariat entre l'Autorité saoudienne de promotion de l'investissement et l'Association Mondiale des Agences de Promotion des Investissements-World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA), se tient sous le thème « Exploiter la transformation numérique et la croissance durable - Élargir les opportunités d'investissement ».

L'événement réunit un large éventail de responsables politiques, de représentants gouvernementaux, de dirigeants d'agences d'investissement et de professionnels du secteur privé, en provenance des quatre coins du monde, afin de discuter des défis et opportunités dans le domaine de l'investissement.

La conférence offre une occasion unique de débattre sur des questions cruciales telles que le rôle des investissements étrangers dans le soutien aux efforts de développement économique et social des pays, face aux transformations rapides et aux impacts mondiaux actuels. Il sera également question d'explorer les meilleures stratégies pour améliorer les environnements d'investissement et favoriser l'attraction des capitaux.

Dans ce cadre, le ministre tunisien, accompagné de sa délégation, participera à l'ouverture officielle de la conférence, ainsi qu'à plusieurs ateliers thématiques. Des rencontres bilatérales sont également prévues avec des investisseurs et des hommes d'affaires saoudiens et internationaux, dans le but de promouvoir le climat d'investissement en Tunisie, de mettre en avant ses atouts et d'explorer les opportunités d'investissement dans différents secteurs.