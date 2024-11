Tunisie: USM - Double enjeu

A l'épreuve des Béjaois qui devancent les Bleus d'une unité, le coach Mohamed Sahli tentera de fusionner davantage ce savant mélange pour créer au final une synergie au sein de l'équipe et amorcer le décollage.

En se produisant au Kef cet après-midi, l'USM tentera de renouer avec la victoire après deux parités successives face au CA et contre le CSS. A l'épreuve de l'OB, les Bleus auront pour mission de dépasser leur adversaire du jour au classement et ainsi prendre place sur le podium. Aujourd'hui donc, le groupe de Mohamed Sahli sait pertinemment que les deux prochains matchs seront quasi-décisifs pour se mêler à la course aux premières loges.

Croiser les Cigognes cet après-midi, puis recevoir l'étonnante formation de Zarzis, par la suite, au Mustapha Ben Jannet, les gars du Ribat doivent forcément valider s'ils veulent y croire à l'avenir avec davantage de convictions. Invincible en sept journées de L1, l'USM peut se targuer de réussite en termes de solidité globale, même si l'équipe doit mieux gérer ses passages à vide à l'avenir.

Equipe de choc et de charme même, avec un potentiel énorme quand les «planètes sont alignées», l'USM est une équipe frisson capable du meilleur quand elle est concentrée sur son sujet. Du coffre, du talent et de l'ambition, l'USM en dispose à profusion. Reste juste à s'armer de plus de rigueur défensive et de lucidité offensive pour ne plus toucher terre à l'avenir. En l'état aussi, il faut dire qu'il y a de quoi être épaté par cette équipe renversante, de temps à autre, surtout après ses victoires contre l'ESS, l'USBG, EGSG et la JSO.

Repousser les limites

Un savant dosage en termes d'alliage entre apprentis et tauliers. Une équipe soudée où l'expérience des Harzi, Hazem Mastouri et Orkuma, pour ne citer que ce trio, se complète parfaitement avec la jeunesse des Rayen Besbes, Anas Bouatay, et autre Louay Trayi. Un groupe qui avance et évolue ensemble dans la même direction avec les mêmes intentions. Un coach qui sait parfaitement fédérer son équipe en valorisant chaque joueur. Voilà ce qui permettrait à l'USM d'aller loin, cette saison.

Aujourd'hui donc, il est temps pour coach Mohamed Sahli de fusionner davantage ce savant mélange pour créer au final une synergie d'équipe et amorcer le décollage des Bleus. Maintenant, il revient aux Fabrice Zeguei, Malek Miladi, Fourat Soltani, Mahmoud Ghorbal, Moez Hadj Ali, Ousmane Diané et autre Ahmed Jafeli de repousser les limites au Kef cet après-midi et de franchir, par là même, un palier.