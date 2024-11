Tunisie: Souveraineté énergétique

Le Conseil ministériel restreint (CMR) tenu vendredi et présidé par le Chef du gouvernement a constitué une opportunité pour mettre en exergue l'impératif de concrétiser la vision du Président de la République consistant à garantir l'autosuffisance et la souveraineté énergétiques de la Tunisie grâce à des mesures garantissant l'efficacité énergétique et renforçant la bonne gouvernance des établissements publics en général.

En effet, c'est dans ce cadre que le CMR a permis de discuter des grandes lignes du programme mis en place et visant l'amélioration du rendement de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg) pour la période 2025-2028.

Ledit programme prône une nouvelle approche avec pour objectifs principaux l'amélioration des services fournis aux citoyens, l'option pour des performances techniques et commerciales de la société et destinées à répondre avec efficacité et célérité aux besoins allant crescendo en électricité et gaz, sans oublier l'optimisation des potentialités humaines et des équipements et matériels.

Ce programme en faveur de la Steg confirme la détermination du Président Kaïs Saïed à sauvegarder les entreprises, à leur faire retrouver la place qui leur est due, et ce en procédant à leur assainissement avec l'éradication de la corruption et la mauvaise gestion.

Cette volonté ne date pas d'hier, puisque tout au long de ces dernières années, le Chef de l'Etat n'a de cesse d'affirmer avec la plus grande conviction que les établissements et entreprises publics ne seront jamais, pour quelque motif que ce soit, cédés car ils font partie des richesses et du patrimoine socioéconomique national.

C'était et à titre de rappel lors de sa visite inopinée à la Société nationale de cellulose et de papier alfa de Kasserine que le Président de la République s'est montré inflexible face aux dilapideurs des biens du peuple et au laisser-aller en assurant que quiconque hésite à prendre les mesures urgentes qui s'imposent n'aura plus de place au sein de l'Etat.

Au cours de cette même année, le Chef de l'État a souligné la nécessité de réparer ce qui pouvait l'être dans les plus brefs délais en indiquant qu'il fallait mettre fin, une fois pour toutes, à la politique de cession des établissements publics adoptée depuis des décennies et tout en mettant l'accent sur la nécessité d'accélérer le processus de sauvetage de nombreuses institutions publiques.

C'est pour dire que les choses sont désormais claires avec une volonté sans faille en faveur de la mise en place d'une stratégie basée sur un programme national de renflouement des entreprises publiques en difficulté financière alors que leur vocation essentielle et ultime demeure la garantie de la continuité et de la pérennité de l'entreprise publique tunisienne.