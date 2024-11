Tunisie: ESS - Confirmer le réveil

Le déplacement de Zarzis sonne comme une motivation supplémentaire pour aller chercher les 3 points face à l'ESZ. Un bon coup à jouer, à condition de garder l'état d'esprit conquérant entrevu lors du dernier succès à Bizerte.

L'ESS a enregistré à Bizerte sa 2e victoire de la saison et compte bien réaliser la passe de trois le plus rapidement possible, histoire de s'installer dans la première partie du tableau dans une première étape. Mais ce ne sera pas une sinécure, l'ESZ ayant les faveurs des pronostics, avec une série de 4 matchs sans défaite.

Ayant damé le pion au champion sortant et toujours invaincu à domicile avec 4 victoires en 5 matchs, l'ESZ est effectivement coriace et l'ESS part dans la peau d'un outsider, vu son classement actuel. Toutefois, si l'on rembobine, sur les 11 matchs précédents, toutes compétitions confondues disputées dans les 10 dernières années, l'ESS domine l'ESZ avec 6 victoires contre 3 défaites et 2 parités.

Aligner la meilleure attaque

Le virevoltant Nizar Smichi marque des points à chaque sortie. Il sera certainement aligné aux côtés de Raki Aouani, moins réaliste devant, mais toujours aussi remuant sur les coups de pied arrêtés, lui qui compte 2 passes décisives cette saison. A signaler que le milieu défensif ivoirien Cédric Gbo et l'attaquant Aouani sont sous la menace d'un match de suspension, suite aux deux cartons récoltés successivement contre l'EST et le CAB. Smichi-Aouani peut se transformer en trio selon le choix de Mkacher, et ce serait alors une place à prendre entre Chamakhi ou Kanté devant, vu la méforme de Chawat qui continue de briller par ses ratages.

Derrière, pas grand-chose à signaler, pratiquement les mêmes joueurs vont débuter. Le portier Jemal, les tauliers Boughattas, Ghedamsi et Naouali en défense, Ouertani au milieu ont les faveurs du coach Mohamed Mkacher. Ce qui compte pour cette Etoile, c'est de renouer avec un cycle positif et commencer à respirer. Autant c'est un déplacement difficile, autant les Etoilés en auront besoin pour se situer.