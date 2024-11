Algérie: Boughali reçoit une délégation de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Conseil de la Choura iranien

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a reçu, dimanche à Alger, une délégation de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Conseil de la Choura islamique iranien, conduite par le président de ladite Commission, Ibrahim Azizi, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

A l'entame de la rencontre, précise le communiqué, M. Boughali a affirmé que "l'Algérie et l'Iran entretiennent des relations historiques fondées sur des liens de fraternité sincère et une volonté de coopération étroite", mettant en avant "les efforts constants des deux pays pour renforcer leurs relations fraternelles".

Le président de l'APN a également estimé que "l'échange de visites entre les deux institutions parlementaires constitue une opportunité précieuse pour examiner l'état des relations bilatérales dans leur ensemble", relevant "sa détermination d'œuvrer sérieusement à leur promotion au niveau qui reflète la volonté politique commune des deux pays, tout en élargissant et diversifiant leur coopération économique afin de tirer profit des potentialités et opportunités communes".

Au volet économique, poursuit la source, M. Boughali a évoqué "les incitations offertes par la loi sur l'investissement aux opérateurs étrangers, notamment dans le cadre de la diversification des sources de richesse", appelant, à ce propos, à "une coopération accrue dans le domaine des startups", tout en exprimant "son intérêt pour l'expérience iranienne et la diversité de ses domaines".

Il a, par ailleurs, a rappelé "les positions souveraines de l'Algérie, fondées sur le respect des principes de non-ingérence dans les affaires des autres pays, le respect de leur souveraineté, la primauté du dialogue pour le règlement des crises, ainsi que le soutien aux causes justes de par le monde, tout en œuvrant à limiter les répercussions des conflits sur la stabilité des Etats et la quiétude des peuples".

A cette occasion, il a passé en revue "les circonstances exceptionnelles marquant la conjoncture régionale et internationale, notamment les agressions sionistes et les crimes odieux commis à Ghaza, leur expansion vers d'autres villes et au Liban, face à un silence complice de certains pays".

A ce titre, M. Boughali a réaffirmé "le droit du peuple palestinien à établir son Etat indépendant, avec pour capitale Al-Qods", et s'est également penché sur "la question du Sahara occidental, classée par l'ONU comme une question de décolonisation, tout en réaffirmant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination".

Dans le même contexte, M. Boughali a indiqué que "les ingérences étrangères ne servent que leurs propres intérêts et ne font qu'aggraver les crises", soulignant que "le règlement des crises, notamment en Libye et dans d'autres pays africains, doit être nationale".

De son côté, M. Ibrahim Azizi, a évoqué les derniers développements dans la région, notamment la situation en Palestine et au Liban, soulignant l'urgence des efforts pour mettre fin aux crimes de génocide commis contre le peuple palestinien sans défense par l'entité sioniste qui vise à étendre son occupation à d'autres pays, a ajouté le communiqué.

Dans cette perspective, M. Azizi a salué "les positions de l'Algérie en faveur du peuple palestinien opprimé ainsi que ses plaidoyers constants pour cette cause juste".

Le responsable iranien a, par ailleurs, présenté "les voeux à l'occasion du 70e anniversaire de la Révolution algérienne qui symbolise "l'histoire renouvelée et révolutionnaire du peuple algérien ayant arraché son indépendance au prix du sacrifice d'un million et demi de martyrs", précise le communiqué.

Concernant les relations bilatérales qu'il a qualifiées d'"historiques et enracinées", M. Azizi a mis en avant "la nécessité de les renforcer davantage et d'élargir la coopération pour inclure davantage de domaines économiques, à même de refléter la qualité privilégiée des relations politiques et de l'action parlementaire commune", lit-on dans le communiqué.

L'audience s'est déroulée au siège de l'APN, en présence du président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger, M. Mohamed Khouane, du président de la Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification, M. Mohamed Henouni et du président du groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Iran", Moussa Kharfi. Etait présent également, côté iranien, outre la délégation, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Alger, Mohammad Reza Babai, a conclu la même source.