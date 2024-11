Togo: Pollution marine - Conférence à Lomé

Lomé, accueille à partir de lundi la Xe Conférence régionale de l'Initiative mondiale pour l'Afrique occidentale, centrale et australe (GI WACAF).

Un rendez-vous piloté par l'Organisation maritime internationale (OMI) et ses partenaires, dont l'Association mondiale de l'industrie pétrolière et gazière pour la promotion de la performance environnementale et sociale.

Les travaux seront consacrés à la gestion de la pollution marine par les hydrocarbures dans les pays membres de l'initiative.

La conférence régionale vise à renforcer les capacités des pays côtiers à prévenir et gérer efficacement les incidents de pollution marine, un enjeu crucial pour la protection de l'environnement et la sauvegarde des communautés riveraines.

En tant que pays côtier doté d'un port stratégique, le Togo s'est fortement engagé dans la lutte contre la pollution marine.

La tenue de cette conférence s'inscrit dans la continuité des efforts déjà entrepris par le Togo et l'OMI. Il y a un an, une rencontre similaire réunissant le Bénin, la Guinée, la Mauritanie et le Togo avait eu lieu à Lomé. Les discussions portaient sur les moyens de renforcer les dispositifs juridiques pour gérer les cas de pollution marine par les hydrocarbures.