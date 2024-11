Ile Maurice: La sélection des candidats de la MBC fait jaser

Grincement de dents. La sélection des journalistes qui participent à la 79e édition du Know India Programme, un événement qui se tient en Inde à partir de ce dimanche 24 novembre et ce jusqu'au 13 décembre prochain, suscite des interrogations auprès de certains employés de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC).

Pour cause, ils déplorent le fait que parmi ceux dont la candidature a été retenue figurent des journalistes qui ne comptent pas encore une année de service à la station tandis que d'autres allèguent qu'il y a eu ingérence en raison de favoritisme.

Toutefois, selon un responsable de la rédaction à qui nous avons posé la question, il n'y a pas eu un iota d'irrégularité dans le choix des candidats et le temps de service n'était absolument pas un critère de sélection. Notre interlocuteur précise également que l'invitation était ouverte à tous ceux et celles, d'origine indienne, qui ont entre 18 et 35 ans.

À notre demande, il nous a indiqué que sur la liste des candidats sélectionnés pour la MBC l'on retrouve : Soomehra Auckburally, Neetusha Jeeha (NdlR, qui aurait décliné l'offre à la dernière minute), Pranav Beeharry et Chavee Bacchoo.

Notre source va plus loin et précise que les candidatures étaient libres et que celles qui ont été retenues ont nécessité une entrevue au haut-commissariat indien à Maurice car la sélection finale des candidats choisis pour faire le déplacement a été faite par le département concerné du ministre des Affaires étrangères de New Delhi.

De plus, l'interlocuteur affirme que les quatre nominés sont les seuls qui ont manifesté leur intérêt pour participer à l'événement. «Seuls quatre ont candidaté, les quatre retenus par New Delhi.»

Selon lui, la documentation complète entourant la tenue de cet événement aurait été partagée à trois reprises sur les groupes WhatsApp des journalistes de la MBC, invitant tous ceux et celles éligibles à candidater, avec des rappels aussi.