Angola: João Lourenço reçoit un message de son homologue soudanais

Luanda — Un message du Président soudanais, Abdel Fattah Al-Burhan Abdel Rahman, à son homologue angolais, João Lourenço, a été remis dimanche soir au ministre des Relations extérieures, Téte António.

Le chef de la diplomatie soudanaise, Ali Yousef Ahmed Al-Sharif, a été porteur de ce message, qui met en relief les liens d'amitié et de solidarité entre les deux pays et peuples, lit-on dans une note du ministère des Relations extérieures.

Al-Sharif est venu à Luanda pour participer à la 18ème session ordinaire du Comité interministériel de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs (CIRGL), tenue le même jour.

Les relations bilatérales entre l'Angola et le Soudan ont été marquées par une "solidarité historique" et un intérêt mutuel pour le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment politique, économique et culturel, indique le document.

Le note ajoute que les deux États entretiennent un partenariat large et étroit, principalement dans les secteurs de la diplomatie et de la politique, de l'économie et du commerce, de l'énergie et des ressources naturelles, de l'éducation et de la culture ainsi que de la défense et de la sécurité, entre autres.

L'Angola et le Soudan entretiennent « d'excellentes relations amicales et de coopération » et tous deux font partie de la CIRGL, une organisation créée en 1994 dans le but de résoudre les problèmes de paix et de sécurité dans la région.