Ethiopie: Les initiatives d'écotourisme de l'Éthiopie seront présentées au Pakistan Travel Mart 2025 - Ambassade du pays à Islamabad

Addis Abeba — L'ambassade d'Éthiopie à Islamabad a annoncé qu'elle travaille dur en collaboration avec le groupe Bukhari du Pakistan pour débloquer les destinations touristiques de classe mondiale de l'Éthiopie lors du Pakistan Travel Mart (PTM) 2025 prévu pour l'année prochaine.

Dans son communiqué de presse envoyé à l'ENA, l'ambassade a annoncé : « Nous avons déjà uni nos forces pour présenter les destinations touristiques de classe mondiale de l'Éthiopie initiées et développées par le Premier ministre Abiy Ahmed. »

L'envoyé spécial et ambassadeur extraordinaire d'Éthiopie au Pakistan, Jemal Beker, a discuté de toutes les modalités à cette fin lors d'une réunion avec la haute direction du groupe Bukhari qui organise chaque année au Pakistan l'événement touristique international PTM.

Le président du groupe Bukhari, Sardar Mohammed Rafiq Khan, le consul honoraire d'Éthiopie à Karachi, Ibrahim Khalid Tawab et le directeur de pays Pakistan - Ethiopian Airlines, Yonas Fekade ont également assisté à la réunion.

Au cours de la réunion, l'ambassadeur Jemal a souligné le riche patrimoine culturel et le potentiel touristique de l'Éthiopie, qui attire un grand nombre de touristes du monde entier.

Il a également mentionné les destinations touristiques de classe mondiale qui ont été initiées, développées et inaugurées dans toute l'Éthiopie dans le cadre des initiatives Dine for Sheger, Ethiopia and Nations d'Abiy pour l'écotourisme, l'atténuation de tous les besoins des touristes, la protection de l'environnement et la fourniture de moyens de subsistance à un grand nombre de citoyens en Éthiopie.

L'ambassadeur a dévoilé qu'Ethiopian Airlines a joué un rôle déterminant dans la politique pakistanaise « Look Africa and Engage Africa » en la reliant non seulement à l'Éthiopie mais à toute l'Afrique.

Pour sa part, le président du groupe Bukhari, Sardar Mohammed Rafiq Khan, a assuré à l'ambassadeur qu'il promouvrait la culture et le tourisme éthiopiens lors du prochain Travel Mart 2025.

Il a salué les services d'Ethiopian Airlines et a reconnu son rôle dans la connexion du Pakistan avec l'Afrique.