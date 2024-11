Algérie: Alger - Mise en service de deux trémies souterraines à Bir Mourad Raïs

Les deux trémies souterraines adjacentes à la station multimodale de Bir Mourad Raïs, ont été ouvertes, dimanche, à la circulation, après l'achèvement des travaux lancés en juin dernier.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Secrétaire général (SG) du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, Ali Boulerbah, et le SG de la wilaya d'Alger, Abderrahmane Rahmani, en présence des représentants des autorités locales.

Le projet consiste en l'extension des deux tunnels existants, sur une longueur de plus de 300 mètres, de et vers Bir Mourad Raïs et Blida (RN 1), et allant de Dar el Beida à Blida (RN1), et en la réhabilitation des routes et accès adjacents, ce qui permet de désengorger le trafic routier au niveau de ce point qui connait un encombrement important tout au long de l'année.

Selon les explications fournies par les représentants de l'Entreprise nationale des grands ouvrages d'art (ENGOA), le projet prévoit également des travaux d'aménagement extérieur, et un passage réservé aux piétons, dont la réalisation touche à sa fin.

Dans ce cadre, le SG du ministère a précisé que "ce projet intervient en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le désengorgement du trafic routier dans les grandes villes, dont la capitale Alger", et s'inscrit aussi dans le cadre de la stratégie du secteur des travaux publics visant à éradiquer les points noirs, à travers des solutions adéquates, telles que la réalisation de routes et leur jonction aux axes principaux, se félicitant "du rythme accéléré qu'ont connu les travaux de ce projet, qui a été réceptionné avant les délais fixés".

De son côté, le SG de la wilaya d'Alger, a salué les efforts des responsables de ce projet, dont la réalisation a été effectuée à une cadence accélérée, les travaux des deux trémies ayant été achevés en l'espace de 4 mois, contrairement aux prévisions (12 mois), et ce grâce au recours au système de travail 3x8.

Il a, à cet égard, indiqué que d'autres travaux d'aménagement au niveau de ce point seront prochainement lancés, dont le projet d'élargissement de l'axe routier au niveau de la cité des sources, en provenance de Dar el Beida, vers Ben Aknoun et Bir Mourad Raïs, pour plus de fluidité.

Les usagers de cet axe routier, ont pour leur part, exprimé leur satisfaction quant à l'entrée en service des deux trémies, notamment après la pression enregistrée au niveau de cette zone, avant et pendant les travaux, considérant que le projet contribuera grandement à améliorer la fluidité du trafic routier.