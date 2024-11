Algérie: Travaux publics - Coup d'envoi du 20e SITP avec la participation de 232 exposants

Alger — Le coup d'envoi de la 20e édition du Salon international des travaux publics (SITP), a été donné, dimanche au Palais des expositions à Alger, avec la participation de 232 entreprises algériennes et étrangères.

La cérémonie de coup d'envoi a été présidée par le Secrétaire général du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, Ali Boulerabah, au nom du ministre du secteur, Lakhdar Rekhroukh, en présence de cadres du ministère et des présidents directeurs généraux des groupes publics sous tutelle.

Organisée par le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base en partenariat avec Algeria Exhibitions (filiale du groupe Safex), la 20e édition du SITP se distingue par la participation de 22 entreprises étrangères de Chine, de Turquie, d'Italie, de Pologne, d'Allemagne et du Portugal.

Cette édition, qui s'étale sur quatre jours (de 10h à 18h), connait également la participation d'instituts spécialisés dans les travaux publics et en génie civil, de start-ups, de banques et d'institutions financières.

Le Salon vise à renforcer l'outil national de réalisation et d'étude, les capacités d'exportation, le développement des techniques et des outils de contrôle de la qualité, ainsi que la promotion de l'innovation et de la recherche appliquée dans le domaine des travaux publics.

En outre, le ministère des Travaux publics vise, à travers ce salon, à accompagner les porteurs de projets et les startups, à travers la promotion de nouvelles technologies de contrôle et de réalisation pour différentes infrastructures de base, notamment les voies ferrées, et la promotion de l'innovation dans le domaine des travaux publics et des infrastructures de base.

Dans le cadre de cet événement, des interventions sur les acquis réalisés dans le secteur des travaux publics et des infrastructures de base, y compris les voies ferrées, sont au programme, outre l'organisation de journées d'étude sur les solutions innovantes pour la durabilité des infrastructures et les transitions intelligentes qui ont accompagné les domaines du secteur, encadrées par des experts, des professeurs et des chercheurs.

Dans ce contexte, l'événement verra, lundi, l'organisation d'une journée d'étude par l'Organisme national de contrôle technique des travaux publics (CTTP), sur le thème "les produits innovants: durabilité de l'infrastructure". La seconde, organisée par l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), abordera le thème: "Transport ferroviaire, transition vers une mobilité intelligente et durable".

Une troisième journée d'étude sera organisée, mercredi, par le Groupe public de construction ferroviaire (GPCF), intitulée "Investissements publics...la vitrine du ferroviaire".