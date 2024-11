Algérie: Examens de fin d'année session 2024 - Début des inscriptions mardi

Alger — Les inscriptions aux examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat (session 2025) débuteront mardi à huit heures (08:00) et s'étaleront jusqu'au mercredi 25 décembre 2024, à minuit (00:00)", a indiqué, dimanche, le ministère de l'Education nationale dans un communiqué.

"Le ministère informe l'ensemble des élèves scolarisés dans les établissements publics et privés et leurs parents, ainsi que les candidats libres, que les inscriptions aux examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat (session 2025) débuteront mardi 26 novembre 2024 à huit heures (08:00) et s'étaleront jusqu'au mercredi 25 décembre 2024, à minuit (00:00)", précise la même source.

L'opération consiste "à remplir le formulaire d'inscription électronique disponible via le système d'information du ministère et sur les sites web de l'Office national des examens et concours (ONEC) sans soumettre aucun dossier papier.

Les inscriptions s'effectueront comme suit : Concernant les candidats scolarisés, la démarche s'effectue au niveau des établissements scolaires "via la plateforme numérique du système d'information du secteur, où il incombe aux "chefs des établissements scolaires de procéder à l'inscription des élèves concernés par ces deux examens".

Quant aux candidats libres, la procédure d'inscription s'effectue "en remplissant le formulaire électronique disponible sur les sites web de l'ONEC, https://bem.onec.dz pour le BEM et https://bac.onec.dz pour le Baccalauréat, ajoute la même source.

Le ministère recommande "la création de comptes personnels pour chaque candidat, qui seront utilisés pour le paiement des droits d'inscription, la révision des données, le retrait des convocations et la consultation des résultats, et ce comme suit:

Concernant les candidats scolarisés, "un compte individuel (nom d'utilisateur, mot de passe) est créé pour chaque élève. Les parents peuvent obtenir les informations de ce compte via l'espace parents https://awlya.education.gov.dz ou par le biais de l'administration de l'établissement éducatif."

Le candidat libre se charge de l'ouverture de son propre compte via les deux sites de l'ONEC selon le cas (nom d'utilisateur, mot de passe).

Le ministère a expliqué que les droits d'inscription "seront réglés uniquement via le service de paiement électronique, en utilisant la carte monétique "Edahabia" d'Algérie Poste, en utilisant le compte du candidat comme mentionné ci-dessus (nom d'utilisateur, mot de passe) en accédant aux sites suivants :

Pour les candidats scolarisés : via le lien https://epay.education.gov.dz , Pour les candidats libres : via les deux sites de l'ONEC : https://bem.onec.dz ou https://bac.onec.dz , selon le cas, a conclu le communiqué.