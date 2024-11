Tunisie: 2.758 tonnes de pommes de terre potentiellement empoisonnées arrivent au pays - Une enquête explosive ouverte

La Brigade de la Police judiciaire de Sousse a ouvert une enquête concernant une cargaison de pommes de terre en provenance de Turquie, suspectée d'être impropre à la consommation.

Cette cargaison, d'une quantité impressionnante de 2.758 tonnes, est arrivée récemment au Port commercial de Sousse et devait être distribuée dans plusieurs régions du pays, dont Sousse, Kairouan, Mahdia, El Jem et Tunis, afin de pallier la pénurie alimentaire et la flambée des prix.

L'importation de ces pommes de terre, effectuée par une société privée, avait pour objectif de stabiliser le marché et de répondre aux besoins pressants de la population, confrontée à une crise alimentaire qui touche particulièrement les produits de base. Cependant, des doutes ont rapidement émergé quant à la qualité de la cargaison. Selon certaines sources, cette cargaison aurait été contaminée par des bactéries potentiellement dangereuses pour la santé.

Le député Badreddine Gammoudi, a affirmé que des tests effectués sur la marchandise ont révélé la présence de deux types de bactéries. Il a ajouté que, pour des raisons de sécurité sanitaire, la cargaison sera probablement détruite. Ce scandale alimentaire soulève de nombreuses interrogations sur les contrôles sanitaires et les mécanismes de régulation des importations en Tunisie, notamment en période de crise, où les autorités doivent veiller à la fois à la qualité des produits et à leur disponibilité.

L'enquête en cours vise à déterminer l'origine de la contamination et à identifier les responsables, dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus vigilants concernant la qualité des produits qu'ils consomment. Cette affaire relance également le débat sur la sécurité alimentaire en Tunisie, notamment sur les pratiques de contrôle des importations et la responsabilité des entreprises privées dans la commercialisation de produits alimentaires.