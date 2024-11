Madagascar: Coupe du monde de Slam - Konahy Junior demi-finaliste

Joël Bastino Andrianahy Zanadaory alias Konahy a été accueilli, comme il se doit à Arrachart, par le directeur de la Communication et de la Culture, à l'aéroport d'Antsiranana vendredi 22 novembre dernier.

Konahy a prouvé qu'il était « fanôrolahy ». Il a représenté la Grande Ile pour la coupe du monde de slam qui s'est tenue du 12 au 18 novembre au Togo. Apparemment, le jeune homme n'est pas venu que pour participer, car il a été demi-finaliste. « Nous n'étions que 25 pays à répondre à l'appel, dont 3 en visioconférence... On nous a subdivisé en deux groupes pour la demi-finale et Madagascar était dans le Groupe B... Le score était serré, je n'ai pas pu monter en finale malheureusement. Le Ghana avait 0.3 point de plus que moi. J'étais classé 6e sur 12 candidats », a-t-il raconté.

Oui, la chance n'était peut-être pas de son côté. Mais Konah Junior a encore toute la jeunesse pour dessiner son dessein. En outre, le séjour au Togo était une grande expérience. « Cette aventure, pour moi, était très riche poétiquement, émotionnellement et humainement. On a créé des relations avec les différents pays et appris à se connaître davantage. C'était un beau challenge... Et j'espère que mon parcours inspirera tous nos jeunes slameurs du Nord, qu'ils croient que tout est possible. Je souhaite de tout coeur que nos jeunes plumes de Diego me succèderont pour représenter encore une fois notre pays et faire encore mieux que moi », a-t-il poursuivi.

Konahy junior est la fierté de Madagascar, Antsiranana en particulier. Un succès que les dirigeants ignorent, mis à part Fabio Tinogny, le directeur de la Communication et de la Culture, ainsi que Hermine Tsirinary, madame le Secrétaire général de la préfecture. Si c'était une Miss Madagascar, les hauts dignitaires auraient peut-être organisé un grand carnaval ! Les hauts dignitaires de la région Diana ne favorisent guère la culture de l'excellence. Tout ce qui les intéresse, c'est de sacrifier une trentaine de zébus pour amadouer leurs concitoyens !