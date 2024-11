Algérie: La promotion des droits de la femme rurale au coeur d'une journée d'étude à Alger

"La promotion des droits de la femme rurale" a été le thème d'une journée d'étude organisée, dimanche à Alger, par le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), en collaboration avec le Forum d'appui et de promotion de la femme rurale.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture de cette journée d'étude, le président du CNDH, Abdelmadjid Zaalani a affirmé que la "Constitution a accordé plusieurs droits à la femme algérienne afin de lui permettre de participer à la vie publique ainsi qu'aux domaines économique et administratif", rappelant le "rôle majeur" de la femme lors de la Glorieuse Révolution de libération. A cette occasion, M. Zaalani a appelé à "la nécessité de soutenir la femme rurale, notamment à travers le financement de ses activités économiques et le soutien des coopératives qu'elle crée au service de l'économie nationale".

Pour sa part, la présidente du Forum d'appui et de promotion de la femme rurale, Dalila Bendjoudi, a mis en avant "le rôle de la femme algérienne dans l'économie locale", affirmant que le forum oeuvre à "soutenir et promouvoir la femme rurale en lui assurant la formation nécessaire et en l'accompagnant dans la création de projets tout en renforçant ses capacités en soutien à l'économie nationale et à la création de richesse".

De son côté, le représentant du président du Conseil de la nation, Hadj Abdelkader Grinik, a salué le rôle de la femme rurale lors de la Glorieuse Révolution de libération dans la lutte contre la colonisation française, en sus de sa contribution à l'économie nationale après l'indépendance.

La représentante du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Bahdja El Amali, a exprimé sa "fierté quant aux acquis de la femme algérienne en faveur des causes justes, en particulier les causes palestinienne et sahraouie".